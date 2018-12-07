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Эксперт Российского совета по международным делам Павел Тимофеев.
© Sputnik / Александр Натрускин

Тимофеев: есть опасения, что протесты во Франции примут радикальный характер

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Чем закончится движение "желтых жилетов" во Франции? Об этом рассказал российский экономический эксперт Павел Тимофеев.

Массовые протесты, связанные с повышением цен на топливо, начались во Франции 17 ноября. Следующая акция назначена на субботу, 8 декабря. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер не исключил, что в данном протесте могут принимать участие демонстранты из-за рубежа.

Протест желтых желетов в Париже
© REUTERS / STEPHANE MAHE
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Как отметил в эфире радио Sputnik cтарший научный сотрудник российского Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Павел Тимофеев, ситуация во Франции только ухудшилась.   

"Ситуация во Франции в последнее время изрядно деградировала и вызывает все больше вопросов. Пока, как мне кажется, контроль над движениями удерживают те силы, которые инициировали этот протест. Это не политический, а социальный протест, направленный на отстаивание требований простого человека", - утверждает собеседник.

Эксперт высказал опасение, что ситуация в Париже может принять радикальный характер.

"Из-за отсутствия диалога между властями и "желтыми жилетами" идет некая радикализация требований. И опасность, что протест примет радикальное русло, действительно существует. Власти не зря вводят военную технику в Париж, потому что ожидаются провокации", - подчеркнул собеседник.

Несмотря на то, что большая часть протестующих вышла отстаивать свои интересы, среди них есть и те, кто попытается связать манифестации с проблемой миграции.

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"Протестующие, склонные к радикальным взглядам, попытаются использовать проблему миграции в собственных целях. Но, тем не менее, миграционная тема не будет главной. Мне кажется, что большинство "желтых жилетов" – это люди, для которых важна не миграционная повестка, а отстаивание своих прав. Они скорее будут биться за рост минимальной оплаты труда, за то, чтобы не поднимались тарифы. Как правило, типичного француза мало затрагивает миграционная повестка", - заключил Тимофеев.

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Теги:
повышение цен на топливо, протесты, радикалы, Франция


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