19:52 08 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.49
  • USD17.19
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.62
Поиск
Дмитрий Романенко
© Sputnik /

Юрист: в XXI веке рабство стало более распространенным, чем раньше

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
45 0 0

Юрист-международник Дмитрий Романенко рассуждает о том, в каких формах проявляется рабство в современном мире.

Несмотря на то, что крепостное право в России было отменено еще в 1861 году, а годом позже был принят закон об отмене рабства на всей территории США, в XXI веке термин "рабство" все еще существует.

Как отметил в эфире радио Sputnik юрист-международник Дмитрий Романенко, в современном мире рабство стало еще более распространенным явлением, чем десятки лет назад. 

Семейное насилие
© Sputnik / Александр Имедашвили
Шокирующие подробности: сколько стоят на "черном рынке" граждане Молдовы

"В 2018 году мы по-прежнему продолжаем использовать термин "рабство". Если раньше людей эксплуатировали в зависимости от цвета кожи, то сегодня явление стало еще более широким. Продают женщин в рабство для занятия проституцией, детей - для принудительного труда, взрослых людей - для тяжелого труда. Даже покупая в магазине шоколадку, мы можем вспомнить, что в это время в Кот-д’Ивуаре кто-то бесплатно собирает эти какао-бобы", - обратил внимание эксперт.

По его словам, во многих странах рабство является своего рода традицией, поэтому искоренить его особенно трудно.

"Казалось бы, мы должны идти по пути искоренения этого явления, а оно, наоборот, расширяется. Интересно, что во многих странах использование людей в домашнем труде тщательно скрывается. К примеру, в Мавритании говорят о том, что это даже их традиция. Они не воспринимают это как рабство. Иногда очень трудно различить рабство и чьи-то традиции", - заключил Романенко.

По теме

Несколько граждан Молдовы и Украины попали в трудовое рабство в Польше
Мидриган: в Молдове по сей день имеют место случаи трудового рабства
Волонтеры спасли трудового мигранта из рабства
Теги:
трафик людей, трудовое рабство, Рабство


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Тайны космоса: созвездия, остатки чужой галактики и фото с Марса
Новая волна беспорядков в Париже
Огонь и взрывы: новая волна беспорядков в Париже
Победители всех чемпионатов Молдовы по футболу
Чемпионы Молдовы по футболу: полный список

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться