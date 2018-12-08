Юрист: в XXI веке рабство стало более распространенным, чем раньше

Несмотря на то, что крепостное право в России было отменено еще в 1861 году, а годом позже был принят закон об отмене рабства на всей территории США, в XXI веке термин "рабство" все еще существует.

Как отметил в эфире радио Sputnik юрист-международник Дмитрий Романенко, в современном мире рабство стало еще более распространенным явлением, чем десятки лет назад.

"В 2018 году мы по-прежнему продолжаем использовать термин "рабство". Если раньше людей эксплуатировали в зависимости от цвета кожи, то сегодня явление стало еще более широким. Продают женщин в рабство для занятия проституцией, детей - для принудительного труда, взрослых людей - для тяжелого труда. Даже покупая в магазине шоколадку, мы можем вспомнить, что в это время в Кот-д’Ивуаре кто-то бесплатно собирает эти какао-бобы", - обратил внимание эксперт.

По его словам, во многих странах рабство является своего рода традицией, поэтому искоренить его особенно трудно.

"Казалось бы, мы должны идти по пути искоренения этого явления, а оно, наоборот, расширяется. Интересно, что во многих странах использование людей в домашнем труде тщательно скрывается. К примеру, в Мавритании говорят о том, что это даже их традиция. Они не воспринимают это как рабство. Иногда очень трудно различить рабство и чьи-то традиции", - заключил Романенко.