Никулин: почему мы готовы переплачивать за местные продукты

По словам директора Центра аграрных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) Александра Никулина, продовольственный национализм свойственен любой нации. Это некое уважение к своему питанию, к своей национальной диете и вера в то, что продукты, которые производят в твоей стране, на твоих полях и фермах, более вкусные и здоровые.

"Эти черты свойственны и российскому населению, особенно они обострились после введения санкций, эмбарго со стороны России. Но за продовольственный национализм надо платить, и население в наших опросах показало способность идти на жертвы и готовность переплачивать за продукцию, но главное, чтобы она была своя", - отметил Никулин в эфире радио Sputnik.

Последний тренд продовольственного национализма – это не просто вкусная, а здоровая и полезная пища. Сейчас такой считается экологически чистая еда, так называемые органические продукты.

"В России в последние пять лет происходит экологизация продовольственного национализма, все больше открывается органически ориентированных магазинов, ресторанов, кафе. Главное, растет целый слой экологически ориентированных крестьянско-фермерских хозяйств. И Россия сейчас - в числе лидеров в странах СНГ", - добавил он.

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По оценкам Росстата, которые приводит русскоязычное издание Forbes, в результате введения эмбарго на продовольствие из ЕС в 2014 году, доля расходов россиян на питание в структуре общих трат выросла в сельской местности с 41,8% в 2013 году до 43,3% в 2017 году на одну семью, а в городских семьях — с 31,3% до 34,4%.

При этом сами граждане не видят в продуктовом эмбарго большой проблемы. Свыше 80% россиян поддерживают эмбарго и одобряют решение правительства, а 86% опрошенных заявили, что предпочли бы российский продукт импортному.