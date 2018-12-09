Рожанковский: в чем опасность полного отказа от наличных денег

Весь мир постепенно уходит от использования наличных средств. Больше всех в этом преуспела Швеция. В экономике страны остался всего 1% бумажных купюр. Более того, их не принимают в большинстве кафе и ресторанов.

Причиной этому является быстрое изнашивание банкнот. Как отметил в эфире радио Sputnik эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский, полная амортизация купюр наступает уже через 15 лет. Поэтому нельзя исключать возможности их окончательного исчезновения.

"Я впервые попал за границу в начале 90-х, тогда были популярны чеки. И многие говорили, что они никогда не выйдут из обихода, потому что они заменяют купюры и таким образом спасают их от быстрой амортизации. А сейчас, можете представить лицо кассира, если ему вместо карты предоставите чек?", - отметил эксперт.

По словам собеседника, уход от бумажных денег поможет избежать загрязнения окружающей среды.

"Постепенно общество идет к цифровизации. Еще Билл Клинтон взял курс на "безбумажную экономику". Бесконечные бумаги, которые мы подписываем, – это истребление леса, это загрязняет окружающую среду. Должно все быть на электронных носителях. Тут остался только вопрос безопасности", - заключил Рожанковский.