18:37 09 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.49
  • USD17.19
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.62
Поиск
Экономист Владимир Рожанковский
© Photo: Youtube / TeleTrade Russia

Рожанковский: в чем опасность полного отказа от наличных денег

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
53 0 0

О том, готов ли мир полностью отказаться от наличных средств, рассуждает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский.

Весь мир постепенно уходит от использования наличных средств. Больше всех в этом преуспела Швеция. В экономике страны остался всего 1% бумажных купюр. Более того, их не принимают в большинстве кафе и ресторанов.

Причиной этому является быстрое изнашивание банкнот. Как отметил в эфире радио Sputnik эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский, полная амортизация купюр наступает уже через 15 лет. Поэтому нельзя исключать возможности их окончательного исчезновения.

"Я впервые попал за границу в начале 90-х, тогда были популярны чеки. И многие говорили, что они никогда не выйдут из обихода, потому что они заменяют купюры и таким образом спасают их от быстрой амортизации. А сейчас, можете представить лицо кассира, если ему вместо карты предоставите чек?", - отметил эксперт.

По словам собеседника, уход от бумажных денег поможет избежать загрязнения окружающей среды.

"Постепенно общество идет к цифровизации. Еще Билл Клинтон взял курс на "безбумажную экономику". Бесконечные бумаги, которые мы подписываем, – это истребление леса, это загрязняет окружающую среду. Должно все быть на электронных носителях. Тут остался только вопрос безопасности", - заключил Рожанковский.

По теме

Безналичные платежи: топ стран-лидеров
В городах Молдовы зарплата наличными может быть отменена
На наличном валютном рынке Молдовы наблюдается спад
Теги:
новые банкноты, новые купюры, Безналичные платежи


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Самые красивые российские звезды: они затмили даже блеск бриллиантов - фото
Гиены загнали льва в угол
Льва загнали в угол гиены: развязка схватки поражает - видео
Жилье в Молдове 2018
"Квартирный вопрос" в Молдове: рост или упадок

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться