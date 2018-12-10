Шевченко: статус наблюдателя Молдовы в ЕАЭС укрепит молдавскую экономику

Эксперт Российского института стратегических исследований рассказал о том, что ждет в 2019 году Евразийский экономический союз.

Состоявшееся на прошлой неделе заседание Высшего евразийского экономического совета на уровне глав государств продемонстрировало, что ЕАЭС выбрался из сложного положения, в котором находился несколько лет назад в силу внутренних и внешних факторов, и то, что итоги российского председательства в ЕАЭС в 2018 году были весьма позитивными – эту мысль высказал эксперт РИСИ Александр Шевченко.

"Россия активно участвовала в подготовке и заключении соглашений о сотрудничестве ЕАЭС с Китаем и Ираном. Одним из приоритетных направлений ее работы стало создание в рамках союза рынков товаров и услуг, электроэнергии, нефти и газа. Также была создана "Белая книга" Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), где прописаны все препятствия и барьеры внутри объединения, включая меры по их постепенному устранению", - сказал Шевченко.

Статус же наблюдателя, который появился у Молдовы, обоюдополезен и для ЕАЭС и для Молдовы, уверен аналитик.

"В 2019 году впервые получила статус наблюдателя страна, не являющаяся членом ЕАЭС, – Республика Молдова. Была создана рабочая группа в составе представителей Республики и ЕЭК, чтобы ознакомить молдавских партнеров с ведущейся интеграционной работой. Подключение молдавских коллег к деятельности финансовых институтов может способствовать открытию пути к финансированию совместных с ЕАЭС проектов и укреплению экономики Молдовы", - отметил эксперт.