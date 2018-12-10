Шатров: в XXI веке государства воюют друг против друга в интернете

Генеральная ассамблея ООН приняла российскую резолюцию, представляющую собой кодекс поведения стран в интернете. Документ содержит в себе 13 принципов, предполагающих использование киберсредств в "исключительно мирных целях".

Как отметил в эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров, необходимость такого документа существует давно.

"Не всем было понятно ранее, а сейчас, видимо, ситуация настолько обострилась, что понимание пришло к большинству стран-членов ООН. Мы видим, что информационные технологии в войне сейчас выступают на передовой, а обычное традиционное летальное оружие – дело вторичное. Государства сейчас воюют друг с другом в интернете", - отметил эксперт.

По словам политолога, из-за того, что на просторах интернета не действует никаких правовых норм, данную площадку могут использовать и террористы.

"Тут возникает угроза использования информационных технологий различными террористическими организациями. На самом деле просто отсутствуют правила поведения на межгосударственном уровне. И бесконечные обвинения, от которых, в частности, страдает Россия, говорят о том, что это серая зона, в которой не существует международных правовых норм", - заключил Шатров.