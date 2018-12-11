Сафонов: обещания Макрона успокоят французов, но ненадолго

Протесты во Франции в будущем могут повториться, считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Протесты во Франции, спровоцированные повышением цен на топливо, длятся уже более трех недель.

© Sputnik / Irina Kalashnikova Беспорядки в Париже - протесты обернулись столкновениями и погромами 20

Для предотвращения беспорядков в стране, французский президент Эммануэль Макрон пообещал повысить минимальный размер оплаты труда, отменить взносы с низких пенсий, налоги со сверхурочной работы и с годового бонуса. Также он представил меру по поддержке пенсионеров, получающих менее двух тысяч евро, и попросил компании выплатить сотрудникам годовой бонус.

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Как показал проведенный позже опрос, большинство французов считает, что после предложений президента протесты следует прекратить. Как отметил в эфире радио Sputnik проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, протесты изначально были спровоцированы действиями президента.

"Давайте вспомним, что те события, которые мы сейчас видим во Франции, спровоцированы реформами Макрона. Он, как известно, сторонник крупного бизнеса, и задача, которую он перед собой видел, – сокращение социальных издержек для того, чтобы французские компании получили конкурентоспособность на мировом рынке. И в качестве объекта наступления он выбрал социальные права граждан – попытка реформировать трудовой кодекс, отменить определенное количество социальных обязательств. В конечном итоге это вылилось в противостояние общества", - отметил эксперт.

По его словам, нынешние обещания французского президента успокоят народ, но ненадолго.

"Наверное, на сегодняшний день французов это успокоит, но не думаю, что Макрон откажется от своих задач сократить социальные издержки бизнесом. Думаю, что через какое-то время мы увидим возвращение этих событий. Только источником возбуждения толпы будет что-то другое", - заключил Сафонов.

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