Коровин: Молдова сейчас управляется глобалистами

Правительство Молдовы реализует глобалистские планы, которые не совпадают с мнением большинства граждан страны – такое мнение в эфире радио Sputnik высказал директор Центра геополитических экспертиз и Член общественной палаты России Валерий Коровин, комментируя очередное временное отстранение от власти президента Игоря Додона.

"Нынешнее правительство Молдовы — это структуры, управляемые глобалистскими сетями. Решения принимаются глобалистскими центрами – в Вашингтоне или Брюсселе, после чего правительство реализует эти решения вопреки воле народа Молдовы и ее президента", - сказал Коровин.

В следующем году ситуация может измениться, утверждает политолог.

"Если после парламентских выборов в Молдове партия социалистов получит большинство, то глобалисты перейдут на нелегальное положение. Глобалисты станут главами НКО, различных неправительственных структур, будут пытаться пролезть на чиновничьи позиции, будут избираться мэрами городов. Нынешнее большинство Молдовы против глобализации и либерализма, против ориентации на Запад", - отметил эксперт.