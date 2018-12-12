Гончаров: нападение в Страсбурге было показательным

Гончаров обратил внимание на то, что все чаще террористы для своего нападения выбирают именно рождественские праздники, когда центры европейских городов наполняются туристами и местными жителями. Однако в случае со Страсбургом определяющую роль сыграли не только гуляния расслабленных людей, уверен эксперт.

"Этот бандит или террорист надеялся на то, что происходит сейчас в Париже. Возможно, он считал, что все правоохранительные службы и полиция будут находиться в Париже, чтобы как-то купировать ту обстановку, которая происходит в центре Франции. Он думал, что это ему поможет, но нет, не получилось. Если верить, что он ранен, думаю, что он скоро будет задержан", - отметил Сергей Гончаров в эфире радио Sputnik.

Собеседник считает, что нападавший может быть причастен к одной из исламистских организаций. На это может указывать и демонстративность его действий.

"Если бы этот преступник захотел скрыться и понимал, что за ним придут, ему бы не стоило делать то, что он сделал, он мог бы по-тихому взять такси и покинуть Францию. Но он совершил это нападение показательно, вот в чем проблема. Преступнику для того, чтобы скрыться, не надо производить те действия, что он натворил", - резюмировал ветеран антитеррористического подразделения "Альфа".

Число пострадавших в результате стрельбы в центре французского Страсбурга увеличилось до 13 человек, сообщается в коммюнике префекта региона Гранд-Эст, которое цитирует РИА Новости.

"Согласно предварительным данным, теперь 16 жертв и пострадавших: три человека погибли, восемь тяжело ранены, пять – легко", - говорится в заявлении префекта.

Стрельба произошла в центре Страсбурга во вторник вечером. Произошедшее пока никто не называл терактом, но антитеррористическое подразделение прокуратуры открыло дело. Преступник пока не пойман. По информации СМИ, подозреваемый - 29-летний уроженец Страсбурга, ранее он был судим за вооруженное нападение.