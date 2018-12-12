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Гончаров Сергей Алексеевич
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Гончаров: нападение в Страсбурге было показательным

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Тема:
Стрельба в Страсбурге: новости и подробности (7)
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Преступник, напавший на ярмарке в Страсбурге, сделал это показательно и крайне вызывающе, считает президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

Гончаров обратил внимание на то, что все чаще террористы для своего нападения выбирают именно рождественские праздники, когда центры европейских городов наполняются туристами и местными жителями. Однако в случае со Страсбургом определяющую роль сыграли не только гуляния расслабленных людей, уверен эксперт.

"Этот бандит или террорист надеялся на то, что происходит сейчас в Париже. Возможно, он считал, что все правоохранительные службы и полиция будут находиться в Париже, чтобы как-то купировать ту обстановку, которая происходит в центре Франции. Он думал, что это ему поможет, но нет, не получилось. Если верить, что он ранен, думаю, что он скоро будет задержан", - отметил Сергей Гончаров в эфире радио Sputnik

Собеседник считает, что нападавший может быть причастен к одной из исламистских организаций. На это может указывать и демонстративность его действий.

"Если бы этот преступник захотел скрыться и понимал, что за ним придут, ему бы не стоило делать то, что он сделал, он мог бы по-тихому взять такси и покинуть Францию. Но он совершил это нападение показательно, вот в чем проблема. Преступнику для того, чтобы скрыться, не надо производить те действия, что он натворил", - резюмировал ветеран антитеррористического подразделения "Альфа". 

LIVE: Последствия стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге
© Ruptly
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Последствия стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге

Число пострадавших в результате стрельбы в центре французского Страсбурга увеличилось до 13 человек, сообщается в коммюнике префекта региона Гранд-Эст, которое цитирует РИА Новости. 

"Согласно предварительным данным, теперь 16 жертв и пострадавших: три человека погибли, восемь тяжело ранены, пять – легко", - говорится в заявлении префекта.

Стрельба произошла в центре Страсбурга во вторник вечером. Произошедшее пока никто не называл терактом, но антитеррористическое подразделение прокуратуры открыло дело. Преступник пока не пойман. По информации СМИ, подозреваемый - 29-летний уроженец Страсбурга, ранее он был судим за вооруженное нападение.

Тема:
Стрельба в Страсбурге: новости и подробности (7)

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