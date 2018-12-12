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Армен Гаспарян
© Sputnik / Dubinsky Dmitry

Гаспарян: Украина будет всячески препятствовать освобождению Вышинского

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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (70)
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Политолог и публицист Армен Гаспарян комментирует решение Херсонского апелляционного суда продлить арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Европейская федерация журналистов раскритиковала решение Херсонского апелляционного суда оставить под стражей руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Данные действия являются вопиющим нарушением свободы СМИ, заявил генсек федерации Рикарду Гутьерреш.

В ноябре суд продлил арест журналиста до 28 декабря. Как отметил политолог и публицист Армен Гаспарян, данное решение является методом психологического воздействия на журналиста.

"Мы верим, что скоро он будет на свободе. Спасибо европейским коллегам за солидарность. Дело Вышинского не первое, но оно получилось достаточно резонансным и проходит с запредельным числом каких-либо нарушений. Это ни что иное, как открытая мера психологического воздействия на журналиста, которого арестовали за выполнение своих профессиональных обязанностей", - рассказал политолог для Sputnik Молдова.

Собеседник считает, что несмотря на критику со стороны европейских коллег, реакции со стороны Украины не последует.

"Европейские журналисты сделали заявление, но с украинской стороны нет никакой реакции, и не будет. Даже общественной реакции нет, и уже даже не хотят прислушиваться к европейским журналистским организациям. Думаю, что эта тенденция продлится и в течении следующего года. Украина будет всячески торпедировать любые попытки европейских структур повлиять на то, чтобы Кирилл Вышинский вышел на свободу", - считает Армен Гаспарян.

По его словам, профессия журналиста в нынешнее время перестала быть безопасной и напрямую связана с риском, опасным для жизни.

"Ежегодно десятки журналистов погибают, выполняя свои обязанности, это уже не мирная профессия. Коллеги пострадали даже во время очередных акций протестов во Франции. Понимание того, что журналисты не являются стороной конфликта, оно осталось далеко в прошлом. Сейчас эта профессия связана с риском, опасным для жизни", - заключил политолог.  

Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (70)

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Теги:
дело Вышинского, Кирилл Вышинский, Украина


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