Политолог: у протестов и теракта в Страсбурге – общие корни

Политолог Игорь Шатров считает, что между терактом и акциями протеста, проходящими по всей Франции, может быть взаимосвязь.

В среду, 12 декабря, в связи со стрельбой в Страсбурге, в результате которой три человека погибли и 13 получили ранения, был введен запрет на демонстрации. Как сообщил госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес, особый режим будет действовать только в этом городе и не распространится на всю страну.

Также во Франции усилен план антитеррористических мероприятий, об этом сообщил глава МВД страны Кристоф Кастанер, которого цитирует РИА Новости. Правительство решило объявить наивысший уровень в связи с угрозой теракта. Будет реализован и усиленный контроль на границах. Также усиленный контроль будет осуществляться на всех рождественских рынках во Франции.

По мнению заместителя директора Национального института развития современной идеологии Игоря Шатрова, у волнений и терактов одни истоки, которые заключаются в серьезнейшем миграционном кризисе.

"Напрямую они, конечно, не связаны. Но глубинные причины теракта, думаю, аналогичны причинам нынешних протестов. На самом деле речь идет о том, что "Старая Европа", в частности Франция, не в состоянии "переварить" ни в экономическом, ни в социальном смысле недавнюю миграционную волну. Прибытие в страну огромного количества мигрантов усугубило экономические проблемы и повысило уровень преступности, ухудшив криминальную ситуацию", – считает Игорь Шатров.

По его мнению, террористический акт не испугает манифестантов, а введение плана антитеррористических мероприятий не повлияет на акции "желтых жилетов". Напротив, ЧП в Страсбурге послужит для них еще одним запалом, который повысит градус протестного движения.

"Участники протестов, полагаю, понимают, что причины и экономических проблем, и ухудшения ситуации в сфере безопасности – общие. Протестующие будут дальше добиваться выполнения своих требований, а не просто каких-то экономических подачек. Ведь судя по реакции протестующих на ответные шаги Эммануэля Макрона, они сочли эти меры подачкой, а им нужны именно масштабные изменения. Я даже не исключаю, что здесь все будет накладываться одно на другое, и общее осложнение обстановки будет иметь мультипликативный эффект – то есть, протесты будут только усиливаться", – сказал Игорь Шатров в эфире радио Sputnik.

Акции протеста "желтых жилетов", выступавших изначально против повышения цен на бензин, а затем ставших выражать недовольство социальной ситуацией во Франции, начались 17 ноября. Массовые протесты, проходящие по субботам, сопровождаются столкновениями с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.

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