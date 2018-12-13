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Захарова: отказ от "Северного потока – 2" - безумие для Европы

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв европарламентариев остановить поставки российского газа в Европу.

Европарламент принял резолюцию, призывающую остановить "Северный поток – 2". Документ приняли накануне в Страсбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала данное заявление, отметив, что отказ от "Северного потока – 2" является безумием для Европы.

Газ, архивное фото.
© Sputnik / Стрингер
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"Мы ведь не первый раз сталкиваемся с блокированием выгодных и перспективных энергетических проектов со стороны европейских политиков. Выступать против энергетического сотрудничества, диверсификации, предания энергетическому взаимодействию современного характера – это просто безумие для Европы, которая нуждается в энергоносителях", - утверждает Захарова.

Открытым, по ее словам, остается вопрос, к каким энергоносителям прибегнет Европа, если откажется от российского газа.

"Если они рассчитывают на глобальное потепление – это хорошая и перспективная история, вопрос только в сроках. Если они не надеются на это, то вопрос в том, на что тогда они рассчитывают? В определенных странах закрываются атомные электростанции, при этом от российского газа предлагают отказаться. На дрова что ли будут переходить? За дровами тоже известно куда нужно ездить", - отметила официальный представитель МИД в ходе брифинга.

Захарова подчеркнула, что Россия, на протяжении многих лет являвшаяся добросовестным поставщиком газа, она готова это делать и дальше.

"Вопрос в том, чего они хотят. Если они говорят, что защищают интересы обывателей, то это ложь. Обывателю нужно тепло, и чтобы это тепло было предоставлено за оптимальные деньги. Именно этот продукт, качественный, по ценам, которые являются справедливыми, Россия, как добросовестный поставщик, готова предоставлять и далее", - заключила Захарова.

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Теги:
российский газ, Северный поток-2, Европарламент, Россия


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