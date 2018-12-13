Политолог: даже кадровые вопросы используют для демонизации Трампа

Эксперт Российского института стратегических исследований Илья Кравченко рассказал о том, как СМИ используют кадровые перестановки в Белом доме в политических целях.

Кадровый вопрос серьезно бьет по репутации президента США, особенно ярко это проявилось, когда руководитель аппарата Белого дома Джон Келли не очень справился с возложенной на него миссией – такое мнение высказал эксперт РИСИ Илья Кравченко.

"Дональд Трамп объявил, что глава его аппарата Джон Келли до конца года уйдет в отставку. СМИ об этом писали давно. Интересно, что, когда заменили первого главу аппарата Белого дома на Джона Келли, это происходило на фоне скандалов с многочисленными утечками информации о том, что происходит внутри Белого дома. Джон Келли должен был стать символом перемен, гарантом, что утечек больше не будет. Однако по факту этого не произошло", - сказал Кравченко.

СМИ, симпатизирующие Демократической партии США, делают все, для того чтобы нанести репутационный урон Трампу, уверен эксперт.

"У Дональда Трампа сложные взаимоотношения с кадровым составом аппарата и все это происходит на фоне очень жесткой антитрамповской риторики в СМИ, которые преимущественно встают на сторону Демократической партии. Вот это влияние и давление СМИ на общественное сознание и представление Трампа в демоническом образе дает свои плоды", - отметил политолог.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Трампизм для Восточной Европы

Последние события, связанные с поступком Ника Айерса, также были использованы для демонизации образа американского президента.

"Недавно от должности главы аппарата отказался Ник Айерс, который уже занимает аналогичную позицию у вице-президента Майка Пенса. Из-за давления СМИ теперь любые кадровые перестановки воспринимаются так, словно 45-й президент США настолько плох, конфликтен и неконтролируем, что к нему на работу может пойти только самый "безбашенный", преданный и фанатичный человек. В любой другой ситуации, например, при Обаме, вопросов бы не возникло", - резюмировал эксперт.