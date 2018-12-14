Политолог: давить на Россию бесполезно, в США это не все понимают

Встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным не состоится, пока не разрешится ситуация вокруг Черного моря. Соответствующее заявление сделал советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает РИА-Новости.

Россия не потерпит подобных ультиматумов, заявил в эфире радио Sputnik политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин.

"Безусловно, так ставить условия ненормально. Это давление. США известно, при каких обстоятельствах были задержаны корабли и моряки. Трамп хочет показать, что он очень строго ведет себя с Россией, и что он хоть что-то делает для Порошенко. Да, Россия вернулась на международную арену, вернулась независимым и сильным игроком. Соединенным Штатам придется с этим считаться, но политический класс США и Дональд Трамп к этому не готовы", - сказал Зудин.

Нынешнее поколение американских политиков, к сожалению, далеко от реальности, которая изменилась, уверен политолог.

"У многих в Вашингтоне существует уверенность, что возрождения России не произошло, что ее экономика слабая, а вооруженные силы — это сплошная похвальба. Так пытаются уверить себя многие американские официальные лица. Политик Патрик Бьюкенен видит реальность, он раскритиковал действия властей США, но к нему вряд ли прислушаются. Это еще раз подчеркивает разницу между политиками старой формации и теми, кто правит сейчас в Вашингтоне", - резюмировал эксперт.