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Светлана Шарбан
© Sputnik / Osmatesco

Эксперт: людям старше 50 лет теперь проще найти работу в Молдове

Сказано в эфире
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О том, как пожилому человеку найти работу в Молдове, рассказала заместитель директора Агентства занятости населения Светлана Шарбан.

Принято считать, если человек потерял работу в возрасте 50 лет и более, то найти новую ему вряд ли удастся. До недавнего времени так и было, однако сейчас работодатели охотно берут сотрудников, которым уже за пятьдесят. Об этом в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказала заместитель директора Агентства занятости населения Светлана Шарбан.

"Тенденция такова, что на людей старше 50 лет стали все чаще обращать внимание. Был длительный период, когда работодатели даже не разговаривали с человеком старше 45-ти. Сейчас они поняли, что люди в этом возрасте – это хороший потенциал", - отметила собеседница.

Кроме того, для решения проблемы дефицита кадров государство всячески мотивирует работодателей принимать на работу людей старше пятидесяти.

"Мнение работодателей меняется. Теперь они охотнее берут на работу людей за 50. К тому же государство тоже имеет программы по активному старению. В новом законе о занятости предусмотрено стимулирование работодателей, которые принимают на работу людей старше 50 лет", - заключила Шарбан.

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Теги:
Национальное агентство занятости населения, трудоустройство, Молдова


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