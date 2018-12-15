Титов: Facebook не сможет блокировать весь контент сексуального характера

Facebook запретил размещение записей сексуального характера или с соответствующим подтекстом. Сюда относятся и те ролики, которые можно расценивать как домогательство. Изменения затронут также такие платформы, как Instagram и Massenger.

Данные изменения вызвали недовольство некоторых пользователей соцсети. Как отметил в эфире радио Sputnik руководитель Лаборатории "Комьюнити" Владислав Титов, Facebook не сможет блокировать весь контент сексуального характера.

"Над этим громким заявлением, которое сделал Facebook, многие смеются. Невозможно блокировать каждую публикацию, каждое сообщение, где есть намеки сексуального характера. Такие сообщения огромным количеством появляются и являются частью нашей жизни, поэтому бессмысленно представлять, что Facebook сможет блокировать это все", - утверждает эксперт.

© REUTERS / Dado Ruvic Ненадежный Facebook: как узнать, что ваш аккаунт хотели взломать хакеры

По его словам, руководители Facebook прибегли к таким методам, чтобы в будущем избежать различного рода скандалов.

"Facebook, сделав такое заявление, создал для себя возможность, в случае большого числа жалоб на тот или ной контент, удалить его. Уже давно блокируется весь контент с упоминанием обнаженных людей. И туда часто попадает не порнография, а изображения культуры, картины. Это заявление – это самозащита от различных скандалов", - заключил Титов.