Пушков о "Северном потоке – 2": немцы "сдадутся" под напором США уже в марте

Не стоит недооценивать принятые Конгрессом США и Европарламентом резолюции по строительству "Северного потока-2", они посылают серьезный сигнал, связанный с дальнейшей судьбой газопровода, считает член Совета Федерации России Алексей Пушков.

В начале недели палата представителей конгресса США единогласно приняла резолюцию о противодействии "Северному потоку-2". Как сообщает РИА Новости, документ "призывает президента поддержать европейскую энергобезопасность через диверсификацию и меньшую зависимость от поставок из России, а также поддерживает введение санкций в вопросе "Северного потока-2".

Вслед за США Европарламент в среду принял на сессии в Страсбурге резолюцию, в которой призвал отменить реализацию "Северного потока-2".

По мнению председателя комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексея Пушкова, хотя резолюции, подписанные Европарламентом и Конгрессом, не имеют юридической силы, все же два документа "создают определенный настрой, показывая соотношение сил".

"В Европарламенте соотношение сил противников "Северного потока – 2" складывается в их пользу - в пользу противников, а не в пользу сторонников. И это достаточно серьёзно, хотя резолюция Европарламента не имеет юридической силы и не может предписать государствам что-либо выполнять. Но она имеет политическое значение", - отметил парламентарий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По его мнению, в этой ситуации вызывают большую тревогу сигналы из Германии, которая, играя ключевую роль в этом проекте, может кардинально изменить свою позицию.

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"Американцы угрожают немецким фирмам, которые участвуют в строительстве "Северного потока – 2" вторичными санкциями по образу Ирана. Когда 5 ноября были введены санкции Ирана против США, большинство европейских фирм, которые имели дело с Ираном, ушли с иранского рынка. Это произошло, потому что эти же фирмы работают на американском рынке. Перед ними встал выбор: если они продолжают работать на иранском рынке, тогда для них блокируется доступ на американский рынок", - добавил он.

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По словам Пушкова, безусловно, введение вторичных санкций в отношении европейских компаний ударит по имиджу Вашингтона и приведет к дополнительному напряжению между США и Европой. Поэтому американцы рассматривают их как крайнюю меру, которая, однако, воспринимается в Германии со всей серьезностью.

"В Германии есть специалисты, которые считают, что если страна не пересмотрит свою позицию по "Северному потоку-2", то такие санкции могут быть введены американцами в феврале-марте следующего года. И это оказывает воздействие на позицию немецкой стороны. Если до сих пор немецкий правящий класс был достаточно консолидирован вокруг идеи строительства "Северного потока-2", то сейчас это меняется", - резюмировал Пушков.