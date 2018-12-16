Поставнин: к 2030 году число мигрантов достигнет 320 миллионов

О том, как в будущем будут происходить миграционные процессы в мире рассуждает президент фонда "Миграция XXI век" Вячеслав Поставнин.

Межправительственная конференция ООН утвердила Глобальный пакт о миграции, направленный на предотвращение хаоса и обеспечение сотрудничества между странами. Несмотря на то, что положения договора не носят юридически обязывающий характер, документ вызвал волну критики.

Такие страны, как Австралия, Израиль, США и ряд европейских государств полагают, что соглашение нанесет удар по их национальному суверенитету. Как отметил в эфире радио Sputnik президент фонда "Миграция XXI век" Вячеслав Поставнин, из-за изменений климата число мигрантов вскоре увеличится в разы.

"Люди уходят из тех мест, где жить уже нельзя. По оценкам экспертов, к 2030 году их станет 320 миллионов, то есть больше, чем сейчас вообще весь миграционный поток. Изменения климата идут очень быстро. Даже мы в средней полосе ощущаем это, а в экваториальных частях процесс идет гораздо быстрее. В Китае появляется все больше засушливых зон, юг Индии заливает, север Индии засушливый. Рождаемость там высокая, а климат все хуже и хуже", - утверждает эксперт.

По его словам, Глобальный пакт о миграции, принятый ООН, вряд ли устроит страны, которые принимают мигрантов.

"Пока эта проблема только начинается. Этот договор устраивает страны, из которых идет поток миграции, и не устраивает те государства, которые принимают их. Они будут против, за исключением, может быть Германии. А остальные все будут категорически против", - заключил Поставнин.