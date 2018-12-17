18:29 17 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.50
  • USD17.28
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.62
Поиск
Геворг Мирзаян, архивное фото.
© Sputnik

Политолог: американцы чудом избежали позора в Арктике

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
0 0 0

Политолог Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik прокомментировал отказ береговой охраны США от учений в Арктике из-за опасений, что их единственный тяжелый ледокол может сломаться и о помощи придется просить Россию.

Как сообщает издание Business Insider, на которое ссылается РИА Новости, у США есть два ледокола, но только один из относится к тяжелому типу, который можно направить в Арктику и Антарктику. Это судно Polar Star, которому более 40 лет и у него практически закончился срок эксплуатации. Поэтому, по данным издания, бывший командующий береговой охраны США Пол Цукунфт выступил против, когда Совет национальной безопасности планировал отправить ледокол через Северный морской путь для участия в учениях.

"Я не могу гарантировать вам, что у него не будет катастрофических технических сбоев в ходе учений. Тогда мне пришлось бы обратиться к России, чтобы его отбуксировали в безопасное место", – рассказал Цукунфт.

Издание отмечает, что как раз во многом из-за нехватки ледоколов США испытывают проблемы в освоении Арктики, что особенно заметно в сравнении с Россией.

По мнению доцента департамента политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации Геворга Мирзаяна, решение администрации США не является проявлением русофобства, а вполне правильным и прагматичным подходом.

"Стороны готовятся к битве за Арктику, к битве за огромную территорию и огромные ресурсы и, в конце концов, за северный морской путь, который будут контролировать. Это очень важный геополитический момент. Стороны сейчас пытаются показать, что у них есть ресурсы для этой борьбы", - отметил Мирзаян в эфире радио Sputnik

ВМФ России - архивное фото
© Sputnik / Александр Гальперин
Военные НАТО жалуются на "провокации" кораблей ВМФ России в Арктике

В этой ситуации американцы не могут продемонстрировать отсутствие ресурсов для битвы за Арктику, более того, они не хотят показать свою беспомощность и зависимость от России в случае ЧП.

"Если сейчас американцы покажут, что у них не просто нет ресурсов для битвы за Арктику, а они еще используют российские ресурсы, чтобы  русские помогали, конечно, это будет мощнейшее геополитическое фиаско Соединенных Штатов. Естественно, что Вашингтон принял решение не позориться и просто эти учения отменить, пока не будет технических возможностей их провести без помощи русских. Естественно, когда ты просишь у противника помощь, чтобы эвакуировали твои корабли, то это, извините, позор", - резюмировал политолог.

По теме

Пока все спали: угрозы США, убийство полицейских и борьба за Арктику
Ученые доказали существование "северной Атлантиды" миллионы лет назад
Завораживающее видео: опубликованы кадры пуска ракет "Бастион" в Арктике


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Серый волк
    Осторожно, волк!

    В Латвии активизировались крупные хищники, больше всего сообщений о нападении на домашний скот приходит из Латгалии и Видземе.

  • Модернизированная самоходная гаубица для армии Литвы
    "Рождественский подарок"

    Армия Литвы получила две модернизированные самоходные гаубицы из Германии. Их доставили на базу артиллерийского батальона в Рукле.

  • Русскому театру Эстонии - 70 лет
    Солидный возраст

    Свой 70-летний юбилей Русский театр Эстонии отметил грандиозным праздничным концертом, который прошел при аншлаге.

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Старый Орхей.
В Молдове соскучились по настоящей зиме - архивные фото
Чудо-дерево
Такого больше не встретишь: на одном дереве растет больше 10 видов фруктов
Гололед
Как не получить травму в гололед

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться