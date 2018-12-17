Политолог: американцы чудом избежали позора в Арктике

Политолог Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik прокомментировал отказ береговой охраны США от учений в Арктике из-за опасений, что их единственный тяжелый ледокол может сломаться и о помощи придется просить Россию.

Как сообщает издание Business Insider, на которое ссылается РИА Новости, у США есть два ледокола, но только один из относится к тяжелому типу, который можно направить в Арктику и Антарктику. Это судно Polar Star, которому более 40 лет и у него практически закончился срок эксплуатации. Поэтому, по данным издания, бывший командующий береговой охраны США Пол Цукунфт выступил против, когда Совет национальной безопасности планировал отправить ледокол через Северный морской путь для участия в учениях.

"Я не могу гарантировать вам, что у него не будет катастрофических технических сбоев в ходе учений. Тогда мне пришлось бы обратиться к России, чтобы его отбуксировали в безопасное место", – рассказал Цукунфт.

Издание отмечает, что как раз во многом из-за нехватки ледоколов США испытывают проблемы в освоении Арктики, что особенно заметно в сравнении с Россией.

По мнению доцента департамента политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации Геворга Мирзаяна, решение администрации США не является проявлением русофобства, а вполне правильным и прагматичным подходом.

"Стороны готовятся к битве за Арктику, к битве за огромную территорию и огромные ресурсы и, в конце концов, за северный морской путь, который будут контролировать. Это очень важный геополитический момент. Стороны сейчас пытаются показать, что у них есть ресурсы для этой борьбы", - отметил Мирзаян в эфире радио Sputnik.

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В этой ситуации американцы не могут продемонстрировать отсутствие ресурсов для битвы за Арктику, более того, они не хотят показать свою беспомощность и зависимость от России в случае ЧП.

"Если сейчас американцы покажут, что у них не просто нет ресурсов для битвы за Арктику, а они еще используют российские ресурсы, чтобы русские помогали, конечно, это будет мощнейшее геополитическое фиаско Соединенных Штатов. Естественно, что Вашингтон принял решение не позориться и просто эти учения отменить, пока не будет технических возможностей их провести без помощи русских. Естественно, когда ты просишь у противника помощь, чтобы эвакуировали твои корабли, то это, извините, позор", - резюмировал политолог.