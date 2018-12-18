Политолог: ЕС сплотился в антироссийской позиции

На прошлой неделе Европарламент принял две резолюции: в первой выражается протест против реализации "Северного потока-2", а во второй перечислены внешние угрозы Евросоюзу, среди которых есть и пресловутая российская угроза.

Данный документ демонстрирует сплоченность европарламентариев в антироссийской позиции, утверждает эксперт РИСИ Оксана Петровская.

"Новая резолюция Европарламента носит антироссийский характер. Это проявляется и в нежелании допускать на свои территории "Северный поток-2", и в отношении к инциденту в Керченском проливе. Обращает на себя внимание относительное единство в голосовании по резолюции, "за" проголосовали 433 депутата, "против" – 105, а 20 - воздержались", - сказала эксперт.

После Brexit Европа сплотилась, и не стоит думать, что за Британией в ближайшее время "на выход" из ЕС встанут другие страны, уверена политолог.

"Не стоит недооценивать солидарность Евросоюза. Точно так же ее недооценивали британцы, когда начинали переговоры по Brexit. Сейчас в Европе концентрируют усилия для сохранения своей целостности, считая главной опасностью для ЕС внутренний раздор. Пока это удается: согласно недавним опросам "Евробарометра", желание европейцев оставаться в Союзе велико, как никогда раньше. В целом 62% жителей ЕС высказались за сохранение Евросоюза. В наибольшей степени за это ратуют граждане Люксембурга и Германии - около 80%, а также Польши -75%. При этом даже в Болгарии, "обиженной" на Брюссель, 59% опрошенных высказались "за" ЕС", - резюмировала Петровская.