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Михаил Ульянов
© Sputnik / Александр Натрускин

Ульянов: зачем США выходят из Договора о ликвидации ракет

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Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал ультиматум США по Договору о ликвидации ракет малой и средней дальности.

Представители США выдвинули ультиматум России, согласно которому у нее есть два месяца на то, чтобы вернуться к выполнению ДРСМД (Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности). Если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по Договору. Российская сторона, в свою очередь, заявила, что неукоснительно выполняет соглашение.

Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что с профессиональной точки зрения действия США выглядят, как минимум, странно. 

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"Через 60 дней с момента предъявления ультиматума американцы намереваются приостановить свое участие в ДРСМД, а потом последует отсчет шестимесячного срока, который предшествует выходу из Договора. Выглядит все это достаточно странно. Американцы так и не сумели нам объяснить, что означает приостановление участия. Ведь приостанавливать нечего, все ракеты были уничтожены еще в конце прошлого века", - утверждает Ульянов.

По его словам, реальной причиной выхода Соединенных Штатов Америки из Договора является тот факт, что соглашение в значительной мере сдерживает военные амбиции страны.

"Договор стал слишком тесным для Вашингтона, он сдерживает его военные амбиции в ряде областей. До сих пор и мы, и Соединенные Штаты с гордостью рапортовали о том, что вместе уничтожили целый класс ракет дальностью от 500 до 5500 километров. Этот договор сыграл большую роль в укреплении европейской безопасности. А стремление американцев развязать себе руки объясняется, судя по всему, намерением использовать данное вооружение для проталкивания своих интересов в различных регионах мира", - заключил Ульянов.

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Теги:
договор, ракеты малой дальности, США, Россия


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