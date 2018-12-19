Политолог: армия Косово – это угроза европейской безопасности

Парламент Косово утвердил пакет законопроектов о преобразовании легковооруженных сил безопасности в полноценную армию. Это противоречит решению Совета Безопасности ООН и может привести к угрозе безопасности не только Балкан, но и всей Европы – такое мнение высказал эксперт РИСИ Игорь Пшеничников.

"Создание армии Косово идет вразрез с резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН от 1999 года, которая официально закрепляет сербский суверенитет над Косово и Метохией и признает единственно легитимным военным образованием в этом крае международные силы. Коллективный Запад выразил обеспокоенность этим фактом, генсек НАТО Столтенберг сказал, что это нарушает стабильность в регионе, также выступили представители ЕС. Но это цинизм, потому что США и некоторые страны уже много лет вооружают косоваров", - заявил эксперт.

Более того, политолог утверждает, что это первый шаг к воплощению ревизионистских идей середины ХХ века.

"В наши дни обильные всходы дает идея "Великой Албании", которая была рождена в годы Второй мировой войны и посеяна немецкими и итальянскими фашистами на албанской националистической почве в пику сербам. Не стоит забывать, что Приштина уже обратилась к Тиране с просьбой выдать всем косоварам албанские паспорта. То есть, Косово фактически просит, чтобы Албания присоединила к себе этот сербский край. И власти Албании не исключают возможности объединения Албании и Косово. Хашим Тачи пообещал, что, "если ЕС закроет двери для Косово, все албанцы региона будут жить в одной стране", - отметил Пшеничников.