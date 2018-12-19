18:03 19 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.72
  • USD17.31
  • RUB0.26
  • RON4.24
  • UAH0.62
Поиск
Игорь Пшеничников
© Photo: riss.ru

Политолог: армия Косово – это угроза европейской безопасности

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
4410

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Игорь Пшеничников рассказал о последствиях создания косовской армии.

Парламент Косово утвердил пакет законопроектов о преобразовании легковооруженных сил безопасности в полноценную армию. Это противоречит решению Совета Безопасности ООН и может привести к угрозе безопасности не только Балкан, но и всей Европы – такое мнение высказал эксперт РИСИ Игорь Пшеничников. 

"Создание армии Косово идет вразрез с резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН от 1999 года, которая официально закрепляет сербский суверенитет над Косово и Метохией и признает единственно легитимным военным образованием в этом крае международные силы. Коллективный Запад выразил обеспокоенность этим фактом, генсек НАТО Столтенберг сказал, что это нарушает стабильность в регионе, также выступили представители ЕС. Но это цинизм, потому что США и некоторые страны уже много лет вооружают косоваров", - заявил эксперт.

Более того, политолог утверждает, что это первый шаг к воплощению ревизионистских идей середины ХХ века.

"В наши дни обильные всходы дает идея "Великой Албании", которая была рождена в годы Второй мировой войны и посеяна немецкими и итальянскими фашистами на албанской националистической почве в пику сербам. Не стоит забывать, что Приштина уже обратилась к Тиране с просьбой выдать всем косоварам албанские паспорта. То есть, Косово фактически просит, чтобы Албания присоединила к себе этот сербский край. И власти Албании не исключают возможности объединения Албании и Косово. Хашим Тачи пообещал, что, "если ЕС закроет двери для Косово, все албанцы региона будут жить в одной стране", - отметил Пшеничников.

По теме

Политолог: Косово пугает Евросоюз "Великой Албанией"
Жаркое заседание: в Косово в парламенте распылили слезоточивый газ


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Посольство России в Молдове и представительство Россотрудничества поздравили детей с Новым годом.
Посольство России в Молдове и Россотрудничество поздравили детей с Новым годом
Детский праздник прошел в Кишиневском аэропорту.
Детский праздник прошел в аэропорту Кишинева - видео
Гололед
Как не получить травму в гололед

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться