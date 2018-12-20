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Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© Sputnik / Илья Питалев

Путин: в мире нарастает тенденция недооценки ядерной войны

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Тема:
Владимир Путин подвел итоги 2018 года (9)
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Опасность возникновения ядерной войны в мире затушевывается, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции для российских и зарубежных средств массовой информации.

Отвечая на вопрос о возможной ядерной угрозе в мире, президент России отметил, что тенденция недооценки этой ситуации нарастает, хотя опасность существует.

"Это кажется невозможным или чем-то уже не таким важным, а между тем, если, не дай Бог, что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации, а может быть, и планеты. Поэтому вопросы серьезные, и очень жаль, что такая тенденция недооценки имеет место быть и даже нарастает", — сказал российский лидер.

Игорь Николайчук
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По словам Путина, существуют особенности сегодняшнего дня и определенные опасности. Фактически, подчеркнул он, наблюдается развал международной системы сдерживания вооружений и гонки вооружений. В этих обстоятельствах Россия не стремится к преимуществу в военной сфере, а добивается паритета на международной арене. 

"После выхода США из Договора по противоракетной обороне, который являлся краеугольным камнем в сфере нераспространения ядерного оружия и сдерживания гонки вооружений, мы были вынуждены ответить созданием нового вида оружия по преодолению систем ПРО. Теперь мы слышим, что Россия получила преимущества. Да, это правда, таких видов оружия в мире нет, но в целом в стратегическом балансе - это элемент сдерживания и сохранения паритета", - добавил он.

То же касается и договора по СНВ-3. Он истекает в 2021 году, но никаких переговоров по его продлению не ведется.

"В целом для человечества – это очень плохо, потому что это подводит нас к очень опасной черте", - подчеркнул президент России.

Есть еще несколько обстоятельств, которые несут угрозу системе мировой безопасности. Одно из них – это тенденция понижения порога применения.

"Есть идея создать ядерные заряды малой мощности, и это уже не глобальное, а тактическое применение. Но снижение порога может привести к глобальной ядерной катастрофе – это одна опасность. А вторая – применение баллистических ракет в неядерном исполнении. Американские партнеры, вроде, от этого отказались, но идея существует", - добавил российский лидер.

Путин выразил надежду, что у человечества хватит чувства самосохранения, чтобы не допустить ядерной катастрофы.

"Исхожу из того, что у человечества хватит чувства самосохранения, чтобы не доводить до крайностей", — сказал Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, говоря об угрозе ядерной катастрофы.

Тема:
Владимир Путин подвел итоги 2018 года (9)

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