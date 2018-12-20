Путин: роль рубля будет укрепляться и это очевидно

Мировые объемы расчетов в долларах снижаются, однако в России их доля еще выше общемировых – об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о дедолларизации, в ходе ежегодной большой пресс-конференции для российских и зарубежных средств массовой информации.

"В целом, по данным МВФ, объемы расчетов в мире в долларах, несколько снизились. В прошлом году они были около 63 процентов, а сейчас около 62-х. Но расчеты в долларах для России выше - 69 процентов. Связано это с тем, что основные наши экспортные товары, прежде всего нефть, котируются на мировых биржах в долларах. Незначительно, но подросли расчеты в иенах и фунтах в мировой торговле", - сказал Путин.

Президент также отметил, что процесс дедолларизации никак не отразится на гражданах России, а роль российского рубля на постсоветском пространстве укрепляется.

"Когда мы говорим о дедолларизации, она связана исключительно с расчетами между хозяйствующими субъектами и никак не касается граждан. Что касается рубля и его роли как резервной валюты, используемой в расчетах, то она немного, но возрастает. Прежде всего в расчетах между странами ЕАЭС и на постсоветском пространстве. В расчетах между Россией и Беларусью чуть ли не 70% уже в безналичном расчете. Роль рубля в этом сегменте будет укрепляться и это очевидно. Это надежнее и не связано с издержками", - резюмировал Путин.