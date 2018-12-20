18:59 20 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.75
  • USD17.32
  • RUB0.26
  • RON4.24
  • UAH0.63
Поиск
Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© Sputnik / Евгений Биятов

Путин: роль рубля будет укрепляться и это очевидно

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
37 0 0

Дедолларизация никак не коснется граждан России, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции для российских и зарубежных средств массовой информации.

Мировые объемы расчетов в долларах снижаются, однако в России их доля еще выше общемировых – об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о дедолларизации, в ходе ежегодной большой пресс-конференции для российских и зарубежных средств массовой информации.

"В целом, по данным МВФ, объемы расчетов в мире в долларах, несколько снизились. В прошлом году они были около 63 процентов, а сейчас около 62-х. Но расчеты в долларах для России выше - 69 процентов. Связано это с тем, что основные наши экспортные товары, прежде всего нефть, котируются на мировых биржах в долларах. Незначительно, но подросли расчеты в иенах и фунтах в мировой торговле", - сказал Путин.

© Sputnik / Илья Питалев
"Почем будут бензин и нефть": в ОПЕК+ приняли трудное, но ожидаемое решение

Президент также отметил, что процесс дедолларизации никак не отразится на гражданах России, а роль российского рубля на постсоветском пространстве укрепляется.

"Когда мы говорим о дедолларизации, она связана исключительно с расчетами между хозяйствующими субъектами и никак не касается граждан. Что касается рубля и его роли как резервной валюты, используемой в расчетах, то она немного, но возрастает. Прежде всего в расчетах между странами ЕАЭС и на постсоветском пространстве. В расчетах между Россией и Беларусью чуть ли не 70% уже в безналичном расчете. Роль рубля в этом сегменте будет укрепляться и это очевидно. Это надежнее и не связано с издержками", - резюмировал Путин.

По теме

Доллару приходит конец: когда "американец" окончательно рухнет
Доллар перед комой: Трамп довел долг США до критического уровня
Теги:
ЕАЭС, валюта, дедолларизация, рубль, Путин


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Посольство России в Молдове и представительство Россотрудничества поздравили детей с Новым годом.
Посольство России в Молдове и Россотрудничество поздравили детей с Новым годом
Мамонтов: классической журналистике бросили вызов.
Мамонтов: классической журналистике бросили вызов
Огнестрельное оружие в Молдове
Как часто в Молдове преступники используют оружие

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться