Николайчук: спекуляции о ядерной войне – это всего лишь политические игры

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что тенденция недооценки ядерной войны нарастает, хотя опасность существует. Политический лидер также выразил надежду, что у человечества хватит чувства самосохранения, чтобы не допустить ядерной катастрофы.

Как заявил в эфире радио Sputnik эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук, действия американских политиков привели к тому, что в общественном сознании ядерная война действительно стала более вероятной.

"Безответственная политика ведущих стран Запада привела к тому, что горизонт ядерной войны в общественном сознании сегодня приблизился. Но на самом деле, как показывает тщательное изучение этого вопроса, ответственность политиков еще достаточно высока, так что нет никакой необходимости ставить под угрозу жизни и своих граждан, и всего мира, чтобы говорить об этом всерьез. Спекуляции о скорых ядерных "Армагеддонах" – это политические игры для привлечения внимания", - утверждает эксперт.

По его словам, сейчас стоит опасаться не ядерной, а информационной войны, так как она наиболее вероятна.

"Ситуация сейчас стабильна, и нельзя считать опасность ядерной войны высокой. А угроза на самом деле в том, что все эти разговоры фрустрируют общественное мнение. Если посмотреть, какую войну считают наиболее вероятной простые люди, то это отнюдь не ядерная, а информационная, причем в виде холодной войны. Вот, что реально представляет угрозу. С этой точки зрения одним из факторов ведения холодной войны является муссирование слухов о том, что мир стоит на грани ядерной войны", - заключил Николайчук.