Олешко: деды морозы объединяют постсоветское пространство

Известный российский актер, уроженец Кишинева Александр Олешко рассказал о том, что ему дарят после спектаклей, и что это означает.

Игрушечный Дед Мороз — это не просто символ светлого праздника, но и история и память о некогда единой стране, такую мысль в эфире радио Sputnik высказал известный российский актер и уроженец Кишинева Александр Олешко, рассказывая о том, что ему часто дарят новогодние игрушки.

"По этим дедам морозам можно проследить историю страны – в Советском Союзе новогодние игрушки были очень ходовым товаром, их производило множество фабрик. Они приносили государству серьезную прибыль. И делалось это для того, чтобы праздник был красивым и уютным", - сказал актер.

Собеседник уверен, что игрушечный Дед Мороз еще и символ мира и покоя на земле.

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"Сейчас на одном стенде стоит Дед Мороз, который был произведен на Украине, в Киеве, а рядом стоит Дед Мороз, который был произведен в Донецке. Хочется таким образом напомнить миру, что нам нужен покой и мир. Пускай лучше в этих городах думают не об оружии, а о том, что нужно выпускать игрушки для детей. Если ребенок улыбается, мир становится добрее и мягче. А всем взрослым, которые заняты воинствующей риторикой, пора подумать о том, что мир нуждается в заботе, тепле, радости и счастье", - резюмировал Олешко.

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