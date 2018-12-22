Врач: заболеть раком от излучения телефона или микроволновки невозможно

Врач-терапевт высшей категории и член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал о мифах, связанных с онкологическими заболеваниями.

Большинство людей считает, что сигнал мобильного телефона или WiFi-роутеры способны навредить здоровью человека. Люди уверены, излучение от этих устройств может вызвать рак.

Однако врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов заявил в эфире радио Spunik, что это является мифом.

"Мобильные телефоны считаются источниками радиации, хотя ионизирующего излучения у них нет. Электромагнитные волны, которые от них исходят, не относятся к диапазону ионизирующих. Это касается и микроволновок. Длина их волны составляет около 12 сантиметров", - утверждает врач.

Большим заблуждением, по его словам, является и то, что продукты питания, полученные из генетически модифицированных организмов, способны вызывать рак.

"Генетическая модификация - это одна из технологий, которая существует и в природе. Тот же инсулин – это тоже продукт генетической модификации. На самом деле мифов и заблуждений достаточно много, люди до сих пор считают рак заразным заболеванием", - заключил Водовозов.