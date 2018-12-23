Медведев: студенты из Молдовы могут поступить в вузы РФ, не выезжая из страны

Как иностранные граждане, в том числе из Молдовы, могут поступить в российские вузы, рассказал директор портала Russia.Study Федор Медведев.

У молдавских студентов есть шанс поступить в российские вузы на бесплатное обучение в рамках квоты правительства Российской Федерации. О том, как подать заявку, в эфире радио Sputnik рассказал директор портала Russia.Study Федор Медведев.

"Российская Федерация ежегодно выделяет 15 000 мест для иностранных граждан – соотечественников, проживающих за рубежом. И для того, чтобы поступить в российский вуз бесплатно по квоте, нужно зарегистрироваться на портале Russia.Study и выбрать образовательную программу, специальность, и до 6 вузов в порядке приоритета. Для поступления доступны почти 500 ведущих вузов", - утверждает Медведев.

По словам собеседника, для поступления абитуриентам придется пройти вступительные экзамены, которые проводятся в виде тестирования или конкурса аттестатов. Для этого кандидату не придется покидать пределов своей страны.

"Представительство Россотрудничества в стране проживания кандидата пришлет приглашение и объяснит какие вступительные экзамены предусмотрены. В разных странах они проходя по-разному. Это может быть тестирование, конкурс аттестатов, портфолио и т.д. Для поступления в российский вуз кандидату не нужно покидать пределов своей страны. Если происходят какие-то очные мероприятия – они происходят в стране кандидата", - подчеркнул Федор Медведев.

Квота предусмотрена более чем для 160 стран, из которых ежегодно поступает более сотни тысяч заявок.

"На 15 000 мест каждый год мы получали более 100 000 заявок. Конкурс получается где-то 6-7 человек на место. Российское образование сейчас очень востребовано. Квота выделена более чем на 160 стран. По объему квот на страны Ближнего зарубежья приходится 30%, остальные для стран Дальнего зарубежья", - заключил собеседник.