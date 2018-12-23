14:19 23 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.84
  • USD17.30
  • RUB0.26
  • RON4.26
  • UAH0.63
Поиск
Федор Медведев
© Sputnik / Osmatesco

Медведев: студенты из Молдовы могут поступить в вузы РФ, не выезжая из страны

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
49 0 0

Как иностранные граждане, в том числе из Молдовы, могут поступить в российские вузы, рассказал директор портала Russia.Study Федор Медведев.

У молдавских студентов есть шанс поступить в российские вузы на бесплатное обучение в рамках квоты правительства Российской Федерации. О том, как подать заявку, в эфире радио Sputnik рассказал директор портала Russia.Study Федор Медведев.

"Российская Федерация ежегодно выделяет 15 000 мест для иностранных граждан – соотечественников, проживающих за рубежом. И для того, чтобы поступить в российский вуз бесплатно по квоте, нужно зарегистрироваться на портале Russia.Study и выбрать образовательную программу, специальность, и до 6 вузов в порядке приоритета. Для поступления доступны почти 500 ведущих вузов", - утверждает Медведев.

По словам собеседника, для поступления абитуриентам придется пройти вступительные экзамены, которые проводятся в виде тестирования или конкурса аттестатов. Для этого кандидату не придется покидать пределов своей страны.

"Представительство Россотрудничества в стране проживания кандидата пришлет приглашение и объяснит какие вступительные экзамены предусмотрены. В разных странах они проходя по-разному. Это может быть тестирование, конкурс аттестатов, портфолио и т.д. Для поступления в российский вуз кандидату не нужно покидать пределов своей страны. Если происходят какие-то очные мероприятия – они происходят в стране кандидата", - подчеркнул Федор Медведев.

Квота предусмотрена более чем для 160 стран, из которых ежегодно поступает более сотни тысяч заявок.

"На 15 000 мест каждый год мы получали более 100 000 заявок. Конкурс получается где-то 6-7 человек на место. Российское образование сейчас очень востребовано. Квота выделена более чем на 160 стран. По объему квот на страны Ближнего зарубежья приходится 30%, остальные для стран Дальнего зарубежья", - заключил собеседник.  

По теме

Как абитуриентам из Молдовы поступить в российские вузы на бюджет в этом году
Лащенова: в этом году вузы России увеличат квоты для абитуриентов из Молдовы
Приднестровский вуз получил аккредитационное свидетельство в России
Теги:
абитуриенты, поступление в вуз, студенты, лучшие вузы России


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Это космос, детка: лучшие фото 2018 года, показывающие величие мироздания
За доли секунды до падения отцу удалось поймать в свои руки малыша
Отец-молодец: реакция не подкачала, мужчина спас малыша от падения — видео
Новогодний пазл.
Новогодний пазл - собери свой персонаж

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться