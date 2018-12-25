Дед Мороз: цените не деньги, а близких людей

Настоящий "хозяин" Нового года рассказал радио Sputnik о том, как в ночь с 31 декабря на 1 января правильно загадать заветное желание, чтобы оно точно сбылось.

Настоящий Дед Мороз из Великого Устюга покинул родной терем и отправился в традиционный тур по городам России.

Волшебник подчеркнул, что у него очень плотный график - нужно успеть побывать во многих городах, но он все равно следит за новостями и успевает общаться с журналистами.

© Sputnik / Miroslav Rotari Власти Молдовы поздравили сограждан с Рождеством и Новым годом

Дед Мороз рассказал в эфире радио Sputnik, как в новогоднюю ночь нужно правильно загадывать желание, чтобы оно точно сбылось.

"Всегда спрашиваю: "В чем измеряется богатство человека?" Не в количестве бумажек, которые вы называете деньгами. Богатство человека - в его родственниках. Чем больше пап, мам, бабушек, дедушек, детей, внуков и внучек соберется в Новый год за праздничным столом, тем вы богаче. В этом и есть счастье", - считает волшебник.

Дед Мороз отметил что те, кто пожелают счастья и здоровья своим близким, встретят Новый год дома в кругу семьи и друзей.

"Загадывать желание нужно за большим праздничным столом, за которым собрались все родственники. В этом секрет", — уверен волшебник.