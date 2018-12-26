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Заместитель директора Института истории и политики Московского Педагогического Государственного Университета Владимир Шаповалов
© Photo : мпгу.рф

Политолог: НАТО наращивает военное присутствие у рубежей России

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Аналитик Владимир Шаповалов прокомментировал заявления ВМФ России об увеличении военного потенциала НАТО у российских границ.

США наращивают стратегические вооружения у российских границ, заявил главком ВМФ адмирал Владимир Королев, сообщает РИА Новости.

"В последнее время США и страны НАТО увеличили количество мероприятий оперативной и боевой подготовки у российских границ", - сказал Королев.

Помимо этого, он сообщил о развертывании в прилегающих к территории России акваториях американских морских систем ПРО, стратегических неядерных систем высокоточного оружия и объектов военной инфраструктуры.

Военная экспансия НАТО и наращивание военного потенциала блока у российских границ – объективная реальность. Об этом в эфире радио Sputnik заявил политолог Владимир Шаповалов.

"Размещение вооружения НАТО у границ России – это процесс, который длится уже долго и сейчас усиливается. Тут несколько этапов – вначале расширяется состав НАТО, и в блок входят новые страны. В НАТО заявляют, что на территориях вновь вступивших стран не будут размещать военные базы, но базы появляются, как, например, в Румынии, Болгарии и странах Балтии", - отметил эксперт.

Независимая политика России и мощь ее военного потенциала – вот истинные причины приближения НАТО к границам РФ, утверждает политолог.

"По сути, речь идет о целенаправленной политике военного давления на Россию, о военной экспансии. Задача этого – расширение влияния западного сообщества, прежде всего, усиление позиций США и ослабление позиций России. То, что Россия занимает самостоятельную позицию, имеет собственное мнение, является основной причиной того агрессивного поведения, которое проявляется в росте военных расходов, военных бюджетов, появлении новых военных баз и в постоянном расширении военного присутствия НАТО у рубежей России", - резюмировал Шаповалов.

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Теги:
границы, присутствие, военная база, Россия, НАТО


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