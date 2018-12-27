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Политолог Леонид Крутаков.
© Sputnik /

Крутаков: с точки зрения Китая, Европа - это маленький полуостров

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Российский политолог прокомментировал предупреждение секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева о формировании неонацистского союза в Европе.

В Европе близится перспектива формирования неонацистского союза, этому способствует курс на пересмотр истории, прежде всего признанных итогов Второй мировой войны, взятый рядом западных государств, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщает РИА Новости.

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Комментируя это заявление в эфире радио Sputnik, политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков отметил, что определенные реваншистские тенденции в Европе без сомнения существуют.

"Безусловно, после Второй мировой войны реванш состоялся. Политический и культурный центр тогда резко сместился на Восток. Победа СССР сместила этот центр морального лидерства из Европы. После развала Советского Союза, Европа пытается "откатить" назад" – сказал политолог.

По словам эксперта, европейцы осознают, что они вовсе не являются политическим и культурным центром мира, несмотря на заявления отдельных политиков.

"С точки зрения Китая, Европа - это маленький полуостров Евразии. А как политическое понятие – христианский мир. Европейцы осознали, что они в современном мире лузеры, неудачники", - заявил Крутаков.

Любой союз нельзя строить исключительно на экономических отношениях, поэтому урок ЕС важен и для других союзов и сообществ, уверен аналитик. По его мнению, Европа возвращается к корням.

"Я бы назвал это не неонацизмом, а возрождением национальной Европы. Немцы становятся немцами, французы – французами. Из "общеевропейцев" они опять превращаются в нации. Этот откат обусловлен слишком резким рывком вперед. Без общей цели и интересов Евросоюз разрывается на куски", - резюмировал эксперт.

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Теги:
нацизм, реванш, ЕС, Евросоюз


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