Эксперт: в 2019 году иностранцам могут запретить работать таксистами в России

В 2019 году в Российской Федерации могут запретить работать водителям без российского гражданства на легковом такси. Об этом заявил председатель комитета по транспорту и строительству Госдумы Евгений Москвичев.

Как отметил председатель координационного совета профсоюза "Таксист" Андрей Попков, на сегодняшний день водителями такси в России работают почти 50% иностранных граждан.

"Иностранцев работает очень много, почти 50 процентов в коммерческих перевозках. Поэтому все задаются вопросом, кто будет работать, если мы запретим. До этого люди вообще работали с иностранными правами, была масса нарушений. Сейчас разрешено работать киргизам, белорусам, казахам, тем, кто знает государственный русский язык", - рассказал эксперт для Sputnik Узбекистан.

По его словам, если поправки в закон будут приняты, нынешним водителям придется пройти переобучение для того, чтобы получить водительские права Российской Федерации.

"Наш профсоюз готов заняться переобучением иностранцев, чтобы у них были права российского образца. Но это все делается не за один день. Сегодня достаточно трудно контролировать все нарушения. Наша главная задача, чтобы человек, который сидит за рулем, получал достойные деньги за свой труд", - заключил Андрей Попков.