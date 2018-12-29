Олешко: я начал встречать Новый год в середине октября

Известный российский актер, уроженец Кишинева Александр Олешко рассказал о том, что для него означает Новый год.

Главный зимний праздник для многих является любимым потому, что он связан с надеждой – об этом в эфире радио Sputnik рассказал известный российский актер и уроженец Кишинева Александр Олешко.

"Я думаю, что для каждого человека Новый год - особенный праздник. Это всегда надежда на то, что самое лучшее - еще впереди, что все обязательно сбудется, и мир образумится, а люди станут добрее", - сказал актер.

У востребованных и известных артистов Новый год протекает по-особенному – многократно, отметил собеседник.

"Что касается конкретно меня, то я бы добавил еще то, что артисты начинают встречать Новый год обычно в середине октября. Тогда стартуют съемки телевизионных новогодних программ, концертов и поздравлений. И к настоящему Новому году артист встретил его уже около 20-25 раз. Я рад этому, потому что у меня есть счастливая возможность прочувствовать все нюансы этого праздника множество раз", - резюмировал Олешко.