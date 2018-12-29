17:15 29 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.14
  • RUB0.25
  • RON4.20
  • UAH0.62
Поиск
XXV церемония награждения Первой театральной премии Хрустальная Турандот
© Sputnik / Евгений Одиноков

Олешко: я начал встречать Новый год в середине октября

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
37 0 0

Известный российский актер, уроженец Кишинева Александр Олешко рассказал о том, что для него означает Новый год.

Главный зимний праздник для многих является любимым потому, что он связан с надеждой – об этом в эфире радио Sputnik рассказал известный российский актер и уроженец Кишинева Александр Олешко.

"Я думаю, что для каждого человека Новый год - особенный праздник. Это всегда надежда на то, что самое лучшее - еще впереди, что все обязательно сбудется, и мир образумится, а люди станут добрее", - сказал актер.

У востребованных и известных артистов Новый год протекает по-особенному – многократно, отметил собеседник.

"Что касается конкретно меня, то я бы добавил еще то, что артисты начинают встречать Новый год обычно в середине октября. Тогда стартуют съемки телевизионных новогодних программ, концертов и поздравлений. И к настоящему Новому году артист встретил его уже около 20-25 раз. Я рад этому, потому что у меня есть счастливая возможность прочувствовать все нюансы этого праздника множество раз", - резюмировал Олешко.

По теме

Селфи в космосе и "новый" динозавр: топ-12 достижений в науке за 2018 год
Теги:
Кишинев, артист, концерт, событие, праздник, Новый год


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Красавицы немого кино покоряли публику без звука
Пассажирки автобуса поругались из-за экстравагантной прически
Шоу на колесах: ссора двух пассажирок автобуса из-за прически попала на видео
На что тратят деньги жители Молдовы
Еда, та и только: на что молдаване тратят деньги

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться