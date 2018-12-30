Шеф-повар Антон Калер: салат Оливье уже не самое главное новогоднее блюдо

"Селедка под шубой", "Оливье" или "Мимоза" - большинство из нас не представляют новогоднее застолье без этих традиционных блюд. Однако, как уверяет бренд-шеф ресторана "Легенда", шеф-повар кулинарной студии Open kitchen Антон Калер, даже классике новогодних гуляний можно придать новое звучание.
""Селёдку под шубой" повара сейчас модернизируют и подают в более интересной интерпретации. Сейчас салат подается, например, как новогодняя свеча, где свекла прибивается в пюре и затягивается желатином, делается из нее мусс, в центр кладутся кусочек картошки, селедки, сверху кладется с кусочком лимончика. Очень вкусно", - рассказал специалист в эфире радио Sputnik.
Удивить гостей можно и привычным "Ольвье", подав его не в традиционной салатнице, а в виде ролла.
"Все заворачивается в пищевую пленку, формируется и далее нарезается порционными кусочками, что тоже очень удобно", - добавил он.
Все эти салаты в том или ином виде появятся на нашем столе. Но чтобы не портить новогоднего чуда, важно помнить, что в заправленном состоянии они могут храниться всего два часа, без майонеза – до 12 часов.
От всего, что перележало этот срок, нужно нещадно избавляться, советуют специалисты. И удивляются - ведь как-то некоторые умудряются доедать новогоднее "Оливье" на Рождество. Получается не иначе, как рождественское чудо.