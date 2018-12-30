Холмогоров: сто лет назад Новый год отмечали совершенно иначе

О праздновании Нового года в разные эпохи рассказал в эфире радио Sputnik публицист Егор Холмогоров.
Весь инструментарий нашего нынешнего восприятия Нового года сформировался в XX веке, отметил собеседник. Ведь в XIX столетии это был свершено другой праздник - он не был семейным, как это принято среди современников, его встречали на богослужениях или на публичных собраниях.
"В основном праздновали Новый год горожане - обеспеченное сословие. Потом это распространилось и на обеспеченных рабочих тоже. Но Новый год встречали совместно большими компаниями по профессиональному признаку", – добавил Холмогоров.
В деревнях Новый год отмечался по-особому, с присущим крестьянам уважением к обрядам. К примеру, традиция колядовать накануне праздника сохранилась до наших дней. Но вот забивать свинью на Васильев день сегодня будет редкий хозяин.
"Василий традиционно считался крестьянами покровителем хрюшек и поросят, соответственно, на Васильев день, на Новый год, собирались, закалывали поросенка и над ним пировали. Это был праздник на 90% публичный", - добавил публицист.
В XX веке в СССР, Новый год фактически принял на себя большую функцию запрещенного Рождества. Так у нас появилась новогодняя елка, традиция наряжать которую пришла из Германии в XIX веке и которая до этого считалась исключительно рождественским деревом. Родились и сказочные персонажи - Дед Мороз со Снегурочкой.
"Дед Мороз – это уже явление XX века, потому что это не должен был быть Святой Николай – Санта Клаус, как на Западе, это должен был быть персонаж, отвязанный от рождественской повестки", - сказал собеседник.
Очевидно, что самый любимый многими современниками праздник за последнее столетие сильно изменился, точнее, изменилось отношение к нему. Но самое главное – сегодня это больше семейный праздник, который принято встречать в кругу только близких людей.
"Вот таких семейных посиделок, как у нас сейчас, когда главный пафос заключается в том, чтобы собраться с детьми и посидеть в небольшой семейной компании, с друзьями или без друзей, но в интимном кругу, – это все результат XX века. И мы не знаем, как этот праздник изменится через 50-100 лет, если за предыдущее столетие он пережил столько драматических перемен", - заключил публицист.