Холмогоров: сто лет назад Новый год отмечали совершенно иначе

За последнее столетие празднование Нового года претерпело столь существенные изменения, что становится совершенно непредсказуемым, как человечество будет отмечать этот любимый многими праздник даже через 50 лет.

О праздновании Нового года в разные эпохи рассказал в эфире радио Sputnik публицист Егор Холмогоров.

© Sputnik / Miroslav Rotari Концерты и другие развлечения: как в Кишиневе отметить Рождество и Новый год

Весь инструментарий нашего нынешнего восприятия Нового года сформировался в XX веке, отметил собеседник. Ведь в XIX столетии это был свершено другой праздник - он не был семейным, как это принято среди современников, его встречали на богослужениях или на публичных собраниях.

"В основном праздновали Новый год горожане - обеспеченное сословие. Потом это распространилось и на обеспеченных рабочих тоже. Но Новый год встречали совместно большими компаниями по профессиональному признаку", – добавил Холмогоров.

В деревнях Новый год отмечался по-особому, с присущим крестьянам уважением к обрядам. К примеру, традиция колядовать накануне праздника сохранилась до наших дней. Но вот забивать свинью на Васильев день сегодня будет редкий хозяин.

"Василий традиционно считался крестьянами покровителем хрюшек и поросят, соответственно, на Васильев день, на Новый год, собирались, закалывали поросенка и над ним пировали. Это был праздник на 90% публичный", - добавил публицист.

В XX веке в СССР, Новый год фактически принял на себя большую функцию запрещенного Рождества. Так у нас появилась новогодняя елка, традиция наряжать которую пришла из Германии в XIX веке и которая до этого считалась исключительно рождественским деревом. Родились и сказочные персонажи - Дед Мороз со Снегурочкой.

"Дед Мороз – это уже явление XX века, потому что это не должен был быть Святой Николай – Санта Клаус, как на Западе, это должен был быть персонаж, отвязанный от рождественской повестки", - сказал собеседник.

Очевидно, что самый любимый многими современниками праздник за последнее столетие сильно изменился, точнее, изменилось отношение к нему. Но самое главное – сегодня это больше семейный праздник, который принято встречать в кругу только близких людей.

"Вот таких семейных посиделок, как у нас сейчас, когда главный пафос заключается в том, чтобы собраться с детьми и посидеть в небольшой семейной компании, с друзьями или без друзей, но в интимном кругу, – это все результат XX века. И мы не знаем, как этот праздник изменится через 50-100 лет, если за предыдущее столетие он пережил столько драматических перемен", - заключил публицист.