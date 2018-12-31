Нарколог: как нужно правильно пить алкоголь в новогоднюю ночь

Специалист подчеркнула, что не бывает безопасного алкоголя. Но уж если пить, то некрепкие напитки без искусственных добавок.
"Рекомендуется не смешивать алкоголь с сильногазированными напитками. Это плохо влияет на наш организм, позволяет всасываться всем токсическим или химическим веществам", — отметила в эфире радио Sputnik доктор психологических наук Наталья Зенцова.
Второе правило — уходите от чрезмерного употребления. Прежде, чем поднять рюмку за очередной тост, помните - чем меньше вы выпили, тем проще будет потом.
"Есть убеждение, если перебрать с алкоголем, то на следующий день нужно встать и выпить еще, опохмелиться. Специалисты советуют ни в коем случае этого не делать. Как бы душа не требовала продолжения банкета, нужно переждать эти неудобные моменты. Лучший способ выйти из такого состояния — клюквенный морс с лимонным соком либо настоящий бульон", — посоветовала психолог.
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