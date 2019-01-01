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Антон Калер
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Шеф-повар: перед походом в ресторан лучше поешьте дома

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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2019 (116)
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Известный шеф-повар многих московских ресторанов Антон Калер уверен, что в ресторан нужно идти отнюдь не за едой.

Для того, чтобы праздничное застолье прошло хорошо и не оставило неприятных воспоминаний и лишних килограммов, прежде нужно обязательно поесть, уверен шеф-повар Антон Калер.

"Я всем советую, если вы идете в гости или ждете гостей, обязательно перед застольем нужно поесть. Как бы это странно не звучало. И потом, в течение всего вечера или ночи спокойно, понемногу съел, потом закусил, и тогда застолье пройдет как надо", — уверяет шеф-повар.

То же касается и похода в ресторан.

"Очень многие люди почему-то в ресторан приходят поесть, ожидая, что уже через 10 минут после заказа им принесут блюдо. Но так не бывает. Ресторан на то и ресторан: вы пришли посмотреть на интерьер, вас обслуживают, принесли вам тарелочку красивую", — отметил бренд-шеф.

Зачем на самом деле надо ходить в ресторан, известный кулинар Антон Калер рассказал в эфире радио Sputnik.

Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2019 (116)

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Теги:
ресторан, новогодний стол, чревоугодие


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