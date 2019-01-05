Психолог: пристрастие к селфи – это болезнь

Российский психолог Татьяна Толстая в эфире радио Sputnik рассказала о том, почему стремление часто фотографировать "себя любимую" является отклонением.

Американские ученые рассказали, когда страсть к селфи становится болезнью.

Исследователи опросили 400 человек в возрасте до 27 лет и пришли к следующим выводам. Три снимка ежедневно, но без публикации в интернете, — это легкое ментальное расстройство. Острую стадию заболевания характеризует желание выкладывать изображения в сеть. Следующая фаза — хроническая — это состояние, при котором пациент публикует селфи не менее шести раз в день.

Медики отмечают, что у "селфиманов" наблюдаются те же симптомы, что и у психически больных людей.

Какую опасность несет частое самофотографирование? Об этом в эфире радио Sputnik рассказала психолог Наталья Толстая.