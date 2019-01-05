Пеленягрэ: мира, добра и благоденствия жителям Молдовы!

Известный поэт и наш земляк поздравил граждан Молдовы с Новым годом и Рождеством

Знаменитый советский и российский поэт Виктор Пеленягрэ — наш земляк. Виктор родился в селе Згурица Дрокиевского района. На стихи Пеленягрэ написаны известнейшие песни: "Как упоительны в России вечера", "Акапулько", "А в чистом поле", "Я вышла на Пикадилли", "Все так же рыдает шарманка" и множество других.

О том, как именно сельский парень Витя стал всемирно известным поэтом, Виктор Пеленягрэ в эфире радиостудии Sputnik Молдова уже рассказывал. А сегодня он дарит свои пожелания гражданам республики Молдова.