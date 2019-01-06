Психолог: искусственная красота выгодна только клиникам пластической хирургии

Стремление девушек стать красивее естественно и понятно, если только оно не превращается в одержимость идеей улучшить свою внешность любой ценой. 14 лет назад в Пекине прошел первый конкурс красоты для девушек, чья красота – это не природный дар, а результат работы пластических хирургов. С тех пор индустрия улучшения внешности прошла огромный путь, а количество жертв искусственной красоты только растет - об этом в эфире радио Sputnik заявила психолог Анастасия Булгакова.

"Навязывается определенный стереотип красоты, и девушки лишаются своей индивидуальности, они становятся абсолютно одинаковыми", - сказала психолог.

По ее мнению, естественная красота в современном мире обесценивается, а представления о прекрасном искажаются в угоду тем, для кого пластическая хирургия – выгодный бизнес. Сами институты красоты лоббируют определенные стандарты того, что нужно делать со своей внешностью, чтобы считаться красивой.

"Они продвигают специальные уколы геля в скулы, нос должен быть определенной формы – это дорого. Грудь тоже должна быть определенной формы, и ни для кого не секрет, что импланты тоже нужно менять раз в пять-семь лет. Им выгодно, чтобы девушка приходила регулярно и подсаживалась на эту пластическую хирургию. Это сумасшедший бизнес", - резюмировала психолог.