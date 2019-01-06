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Алексей Кокорин
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Кокорин: ждет ли нас ледниковый период

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Как солнечная и океаническая деятельность влияют на климат нашей планеты, рассказал директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.

О том, какой климатический период - глобальное потепление или глобальное похолодание - ждет нашу планету, ученые спорят до сих пор. В чем они единодушны – так это в том, что подобные изменения климата человечество переживало уже не один раз. И связаны они были не с деятельностью человека, а в большей степени с естественными природными факторами.

Дрейфующий во фьорде айсберг, Гренландия
© REUTERS / Lucas Jackson
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По словам Алексея Кокорина, директора программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России, на изменения климата влияют солнечные циклы, эффект которых усиливается, если деятельность Солнца сочетается с деятельностью океанских течений.

Еще один фактор влияния – это сильные извержения вулканов. Последствия их деятельности ощущаются достаточно непродолжительное время, буквально в течение нескольких лет, но при этом речь идет о действительно сильном затенении Земли и, соответственно, о серьезном влиянии на климат. Например, извержение вулкана в Индонезии стало причиной неурожаев в период после Наполеоновских войн.

Рассвет в Арктике
© Sputnik / Alexander Liskin
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Однако, по мнению ученого, природные катаклизмы в современном мире не способны привести цивилизацию к гибели, как это происходило раньше в истории. Как полагает Кокорин, в условиях древнего мира негативные изменения климата оборачивались катастрофой лишь потому, что глобализации еще не было, и каждая цивилизация была отрезана от других, соответственно, лишалась возможности получить необходимую помощь.

"Говорить о каких-либо серьезных, настоящих Ледниковых периодах сегодня не приходится. Примерно 12 тысяч лет назад последний настоящий Ледниковый период закончился, и когда говорят о Малых ледниковых периодах – это просто игра слов, потому что в действительности никакого ледника не наблюдается. Конечно, немного климат менялся, но это не столь сильные изменения", - отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

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Теги:
энергетика, глобальное потепление, планета, климат


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