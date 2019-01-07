Священник: почему снежинки и Санта-Клаусы заслоняют Христа

Настоятель Покровской церкви села Гидигич Максим Мелинти в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит о том, что за 2000 лет христианство обросло множеством символов, за которыми порой не видно Иисуса Христа.

Дед Мороз, Мош Крэчун, Санта-Клаус, сверкающие грузовики с газировкой, снеговики, олени и подарки – все это милые символы зимних праздников – Рождества и Нового года. Но не стоит забывать о том смысле Рождества Христова, которым наполнен этот праздник, если вы, конечно, являетесь христианином.

"Очень много символов собралось на протяжении этих двух тысяч лет, за которыми мы не видим самого Христа. Мы видим много обычаев, множество снежинок, Санта-Клаусов и так далее. Да, это все красиво и замечательно, это радует и вдохновляет. Но нельзя при этом оставлять в тени самого Христа", - сказал священник в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Как отметил собеседник, полноценно ощутить праздник Рождества Христова можно в храме, в котором собираются христиане, чтобы поблагодарить Бога за все светлое, что у них есть.

© Sputnik / Nicolai Kibich Рекорды Нового года

Тут нет ничего сложного, говорит Мелинти, зачем при этом заслонять праздник символами, которые ничего общего с Христом не имеют.

"Зачем какие-то снежинки добавлять. Да, мы устанавливаем елки в храмах, гирлянды – это все красиво. Но не надо забывать о младенце Христе, который родился ради нашего спасения", - добавил священник.

О том, чем на самом деле является Рождество, как и где его нужно отмечать - в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит протоиерей, кандидат богословия, доктор исторических наук и настоятель Покровского храма села Гидигич, священник Максим Мелинти.