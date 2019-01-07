Астролог: 2019 год благоприятен для начинаний, путешествий и создания семьи

О том, что год наступивший нам готовит, в эфире радио Sputnik рассказала астролог Валерия Лазарева.

Согласно западной астрологии, 2019 год станет благоприятным во многих областях, уверяет собеседница. Благодарить надо Юпитера – планету успеха, удачи, радости и благ.

"Весь год до декабря месяца Юпитер будет очень силен. Этот год для людей активных и целеустремлённых, он благоприятен для реализации задуманного", - рассказала она в эфире радио Sputnik.

© AFP 2018 / NASA Смотри в оба: астропрогноз на январь 2019 года

В 2019 году ловите свою удачу и крепко держите ее за хвост, советует Валерия Лазарева. Потому что это то самое время, когда не просто можно, а нужно реализовывать планы, которые вы долго вынашивали.

"Это может быть связано с образованием, поскольку Юпитер в Стрельце. Это может быть связано с путешествиями, с какими-то зарубежными партнерами. Также это благоприятный период для личной жизни, для браков. Поэтому дерзайте, у вас это получится", - добавила она.