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Тамара Глоба.
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Глоба: 2019-й год, к сожалению, будет очень непростым

Сказано в эфире
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Известный астролог, писатель и телеведущая Тамара Глоба дала прогноз на нынешний год.

Тысячи астрологов, ясновидящих, толкователей Нострадамуса и прочих предсказателей каждый год пророчат человечеству очередную мировую войну и глобальные перемены.

О том, как к подобным событиям относиться, в эфире радио Sputnik рассказала астролог, писатель, телеведущая, учредитель астрологического центра Тамара Глоба.

"Глобальная перестройка мира коснется вначале Европы. Мир будет идти в сторону перемен, и не ждите ничего постоянного в этот период. 2019-й год будет очень непростым", - сказала астролог.

Что же касается астрологии как инструмента для предсказаний, то Тамара Глоба считает, что астрология не является точной наукой, и предсказания во многом зависят от интуиции астролога.

"Верить ничему не нужно, нужно проверять. Астрология – это не религия, она не требует веры. Вы просто идете от факта к мировоззрению", - заключила она.

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Теги:
2019 год, астрологический прогноз, прогноз, предсказание, астролог


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