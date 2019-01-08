Глоба: 2019-й год, к сожалению, будет очень непростым

Тысячи астрологов, ясновидящих, толкователей Нострадамуса и прочих предсказателей каждый год пророчат человечеству очередную мировую войну и глобальные перемены.
О том, как к подобным событиям относиться, в эфире радио Sputnik рассказала астролог, писатель, телеведущая, учредитель астрологического центра Тамара Глоба.
"Глобальная перестройка мира коснется вначале Европы. Мир будет идти в сторону перемен, и не ждите ничего постоянного в этот период. 2019-й год будет очень непростым", - сказала астролог.
Что же касается астрологии как инструмента для предсказаний, то Тамара Глоба считает, что астрология не является точной наукой, и предсказания во многом зависят от интуиции астролога.
"Верить ничему не нужно, нужно проверять. Астрология – это не религия, она не требует веры. Вы просто идете от факта к мировоззрению", - заключила она.