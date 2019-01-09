Ткачук: европейцы не пожертвуют "Северным потоком – 2" из-за угроз США

Старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук рассказал в эфире радио Sputnik о том, как США пытаются заставить европейские компании, задействованные в проекте "Северный поток – 2", отказаться от участия в строительстве газопровода.

Речь идет, прежде всего, о двух компаниях, к которым могут быть применены санкции – швейцарской Allseas и итальянской Saipem.

"США борются за европейский рынок газа, поэтому такое давление продолжится. Дойдет ли в данном случае до реальных санкций – сложно говорить. Для США приоритетно, чтобы европейские компании сами отказались от сотрудничества по "Северному потоку – 2", - отметил Ткачук в эфире радио Sputnik.

США, продвигая свои интересы по экспорту сжиженного газа, всячески препятствуют реализации проекта. Однако и европейским правительствам действия США не приносят выгоды, поскольку покупка газа у Штатов экономически нецелесообразна, считает он.

"Европейцам выгоднее покупать европейский газ, а не дорогой американский. Конечно, не без сложностей и проблем, но я все же надеюсь, что проект будет реализован, и газопровод будет функционировать", - заключил эксперт.