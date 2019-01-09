Вавилов: Лондон пытается возобновить "дело Скрипалей"

На этой неделе газета Daily Telegraph опубликовала материал, в котором рассказывается о том, где в настоящее время проживают Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В публикации утверждается, что внешность экс-полковника ГРУ изменилась, а Юлия устроилась на работу.

Авторы статьи ссылались на источник в британском правительстве, который утверждает, что отец и дочь проживают на юге Англии и находятся под наблюдением врачей. Также издание сообщило, что власти установили все подробности дела о покушении на Скрипалей.

По мнению профессора Дипломатической академии МИД России, доктора исторических наук Александра Вавилова, публикация в Daily Telegraph является информационным вбросом с целью оживить интерес публики к этой теме.

"Подавляющее большинство населения со временем забывает многие события, которые уходят за кулисы и остаются только в памяти специалистов. И этот вброс "Телеграфа" направлен на то, чтобы немного оживить тему Солсбери и опять намеренно поднять компрометирующую Россию волну ", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

© Sputnik / Вадим Анцупов В сети опубликован план Integrity Initiative по борьбе с Россией в Молдове

С одной стороны, считает собеседник, Лондону невыгодно вновь муссировать тему Скрипалей. Но с другой, по его словам, этой публикацией в очередной раз демонстрируется, какие британские власти "защитники демократии" и "борцы против происков "злобной" России".

"И будут на этом еще долго играть, перчинку подбрасывать, хотя на самом деле все это срамота. Вспоминается древнеримское изречение, очень соответствующее нынешней ситуации: "Ты сердишься, Юпитер, значит, ты не прав", - заключил Вавилов.

В российском посольстве в Великобритании назвали публикацию в Daily Telegraph вбросом, который "не носит официального характера и не поддается проверке". Как сообщает РИА Новости, в российской дипмиссии назвали сообщения о проживании Сергея и Юлии Скрипалей на юге Англии "домыслами, не заслуживающими серьезного комментария", отметив, что эти сведения являются "не более чем предположениями людей, которые якобы разбираются в работе британских спецслужб".

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В дипмисии отметили, что по-прежнему нет официальных сведений о том, где находились и что делали Скрипали после того, как утром 4 марта выехали из дома в сторону химлаборатории Портон-Даун с якобы выключенными телефонами. Это свидетельствует о том, что история как была запутанной, так и осталась.