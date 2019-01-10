15:47 10 Января 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.68
  • USD17.18
  • RUB0.26
  • RON4.21
  • UAH0.61
Поиск
Роман Манекин, архивное фото.
© Photo: VK / Roman Manekin

Манекин: возвращение России в ПАСЕ выгодно этой организации

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
61 0 0

Политический аналитик Роман Манекин полагает, что Россия ничего не потеряла от лишения полномочий в ПАСЕ.

Политолог считает, что членство России в ПАСЕ было обусловлено желанием продемонстрировать свою открытость мировому сообществу и готовностью включиться в мировые процессы. Однако от приостановления ее полномочий в организации Россия ничего не потеряла.

"Россия достаточно велика, и она вполне может просуществовать без площадки для обсуждения каких-то норм и правил законодательного поведения на уровне Европы", - заявил Манекин в интервью радио Sputnik

Сессия ПАСЕ, архивное фото.
© Sputnik / Vladimir Fedorenko
Европа хочет выгнать Россию и требует за это заплатить

По словам политолога, для ПАСЕ настал момент выступить с инициативой о формировании российской делегации для участия в зимней сессии.

"Я думаю, что возвращение России в ПАСЕ в стратегическом плане неизбежно. Либо не будет этого ПАСЕ, оно будет неэффективно, либо Россия будет полноценным участником процесса", - заключил Манекин.

В ПАСЕ изучат возможность применения санкций к делегациям>>>

По сообщению РИА Новости, делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.

По теме

Парламентарии ОБСЕ озвучили свою позицию по миротворцам в Приднестровье
Лавров назвал причину кризиса в Совете Европы
Теги:
выгода, организация, возвращение, ПАСЕ, Россия


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Зимние шедевры: как в Екатеринбурге прошел фестиваль ледовых скульптур
Отражение в зеркале движется быстрее самого мальчика – об этом видео говорят все.
Отражение в зеркале двигается быстрее человека - жуткое видео
Самые мирные страны на земле в 2018 году
Рейтинг самых мирных стран

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться