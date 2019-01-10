Манекин: возвращение России в ПАСЕ выгодно этой организации

Политический аналитик Роман Манекин полагает, что Россия ничего не потеряла от лишения полномочий в ПАСЕ.

Политолог считает, что членство России в ПАСЕ было обусловлено желанием продемонстрировать свою открытость мировому сообществу и готовностью включиться в мировые процессы. Однако от приостановления ее полномочий в организации Россия ничего не потеряла.

"Россия достаточно велика, и она вполне может просуществовать без площадки для обсуждения каких-то норм и правил законодательного поведения на уровне Европы", - заявил Манекин в интервью радио Sputnik.

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По словам политолога, для ПАСЕ настал момент выступить с инициативой о формировании российской делегации для участия в зимней сессии.

"Я думаю, что возвращение России в ПАСЕ в стратегическом плане неизбежно. Либо не будет этого ПАСЕ, оно будет неэффективно, либо Россия будет полноценным участником процесса", - заключил Манекин.

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По сообщению РИА Новости, делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.