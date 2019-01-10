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Андрей Звонков.
© Photo : Из личного архива Андрея Звонкова

Спортивный врач: катание на санках может быть смертельно опасным

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О том, какую опасность таят снежные горки, и что в первую очередь надо предпринять в случае травм, рассказал врач неотложной помощи, в прошлом врач сборной команды РФ по прыжкам на лыжах с трамплина Андрей Звонков.

Долгожданные для многих детей снегопады наконец дошли до Молдовы. Тысячам детишек представилась возможность снять с гвоздя запылившиеся санки и предаться зимним забавам, которые, как показывает действительность, могут быть не столь безобидны.

В среду на трассе Кишинев-Унгены, близ села Сипотень Каларашского района, автомобиль марки BMW сбил двух детей, которые выехали на санках на дорогу. За рулем машины находился 28-летний житель Унгенского района. В результате ДТП обоих пострадавших, пятилетнюю девочку и 17-летнего юношу забрали в больницу. Девочка скончалась по дороге в медучреждение. 

Снег
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В Белоруссии на ледяных горках произошло несколько несчастных случаев – в результате катаний на тюбингах, которые также называют "ватрушками", пятеро детей получили травмы, а 24-летний молодой человек погиб, врезавшись в столб.

По словам бывшего врача российской сборной команды по прыжкам на лыжах с трамплина Андрея Звонкова, многое зависит как от самой горки и соблюдения мер безопасности при ее организации, так и от предметов для катания с горок. Большую опасность представляет модный в последние годы тюбинг. Но и обычные санки также могут быть небезопасны.

"Дело в горке, откуда спускаться, как спускаться, на чем спускаться, какую скорость набирает средство, которым вы пользуетесь. Самый безопасный, на мой взгляд, - обычный снегокат, у которого есть хоть какой-то элемент торможения. А все обычные санки, лыжи, ледянки – довольно опасны", - сказал эксперт для радиостудии Sputnik Молдова.

Дорожно-транспортное происшествие, архивное фото.
© Sputnik / Denis Voronin
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Многое зависит и от человека, говорит Андрей Звонков. В его практике был случай, когда легкомыслие и беспечность взрослых людей привели к трагедии.

"Мы с командой ездили на "Русские горки" в город Сочи. Там строился трамплин – эстакаду поставили, но еще не было всех обвесов и прочего. Местные рабочие решили с этой эстакады прокатиться. Сели в какой-то тазик, поставили его на эстакаду и спустились. Части их тел собирали в районе реки Мзымта, они улетели примерно на километр на этом тазике", - рассказал врач.

Но если уж случилась беда, лучшим средством при травмах является холод. Оказать первую помощь может каждый из подручных материалов.

"Берете полиэтиленовый пакет, заполняете его снегом или льдом, прикладываете к месту ушиба и держите до того, пока не обратитесь в специализированное учреждение – травмпункт или в скорую. Холод остановит развитие кровотечения, так как спазмирует сосуды, прекратит обильное кровоизлияние либо образование гематомы. Во-вторых, это обезболивает. В спортивной медицине – это первое, что делается", - добавил он.

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Теги:
опасность, зима, врач, спорт


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