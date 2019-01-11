Эксперт: в какой валюте лучше всего хранить сбережения

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев рассказал о том, как не стать жертвой внешних обстоятельств при хранении денежных резервов.

На фоне нестабильности ЕС и Brexit уповать на стабильность евро не приходится – кроме того, евро не является независимой валютой – такое мнение в эфире радио Sputnik высказал генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

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"Евро связан с долларом. Нестабильность доллара создает основания для нестабильности евро, ведь доллар, помимо того, стабилен он или нет, является валютой США, и может использоваться как политический инструмент. Поэтому держать деньги в долларах опасно", - заявил эксперт.

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Нужно тщательно анализировать стабильность валют и государств, в валюте которых можно хранить сбережения, утверждает политолог.

"Всегда лучше хранить в большом количестве валют, чем больше валют, тем стабильней система. Если это, конечно, реальные валюты – в зимбабвийском долларе или украинской гривне деньги лучше не хранить", - отметил Журавлев.

Еще одно правило – стабильность, резкие изменения в пропорциях валют, в которых хранятся сбережения, не нужны.

"Много – всегда лучше, чем одно. Столб или стул – что более устойчиво? У столба одно основание, а у стула четыре ножки. Понятно, что какая-то валюта предпочтительней в какой-то момент, но существенно менять соотношение валют, в которых хранятся сбережения, не стоит. Резкие движения возможны только тогда, когда нужно существенно изменить ситуацию", - резюмировал собеседник.