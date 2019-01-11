14:45 11 Января 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.76
  • USD17.14
  • RUB0.26
  • RON4.22
  • UAH0.61
Поиск
Срочно:
Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев
© Sputnik / Александр Натрускин

Эксперт: в какой валюте лучше всего хранить сбережения

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
13810

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев рассказал о том, как не стать жертвой внешних обстоятельств при хранении денежных резервов.

На фоне нестабильности ЕС и Brexit уповать на стабильность евро не приходится – кроме того, евро не является независимой валютой – такое мнение в эфире радио Sputnik высказал генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. 

Табло курса евро в витрине операционной кассы
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Выкрутасы доллара и евро: курс валют в Молдове на ближайшие дни

"Евро связан с долларом. Нестабильность доллара создает основания для нестабильности евро, ведь доллар, помимо того, стабилен он или нет, является валютой США, и может использоваться как политический инструмент. Поэтому держать деньги в долларах опасно", - заявил эксперт.

Курс валют - 2019: как поведут себя доллар и евро, в чем хранить деньги>>>

Нужно тщательно анализировать стабильность валют и государств, в валюте которых можно хранить сбережения, утверждает политолог.

"Всегда лучше хранить в большом количестве валют, чем больше валют, тем стабильней система. Если это, конечно, реальные валюты – в зимбабвийском долларе или украинской гривне деньги лучше не хранить", - отметил Журавлев.

Еще одно правило – стабильность, резкие изменения в пропорциях валют, в которых хранятся сбережения, не нужны.

"Много – всегда лучше, чем одно. Столб или стул – что более устойчиво? У столба одно основание, а у стула четыре ножки. Понятно, что какая-то валюта предпочтительней в какой-то момент, но существенно менять соотношение валют, в которых хранятся сбережения, не стоит. Резкие движения возможны только тогда, когда нужно существенно изменить ситуацию", - резюмировал собеседник.            

По теме

Евро шокирует: что произойдет на валютном рынке после праздников
Финансовый аналитик: в 2019 году курс доллара в Молдове вырастет, а евро упадет
Теги:
деньги, сбережения, евро, доллар, валюта


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Зима
"Армагеддон" в Кишиневе: как в столице разбушевалась снежная стихия
Работница банка из Китая поразила пользователей Сети своей сверхспособностью
Вот это скорость: девушка пересчитала деньги быстрее машинки - видео
Самые мирные страны на земле в 2018 году
Рейтинг самых мирных стран

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться