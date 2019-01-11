Лорето: евроскептики создадут в Европарламенте крупный альянс

Итальянский публицист и независимый журналист рассказал о том, каким станет новый расклад сил в Европарламенте через пять месяцев.

Евроскептики все увереннее чувствуют себя в нынешнем составе Европарламента - им удалось сколотить две фракции — "Европа за свободу и демократию", основу которой составили представители Партии независимости Великобритании (UKIP), и "Европа наций и свобод", главным мотором которой являлась Марин Ле Пен, сообщает РИА Новости.

После выборов в Европарламент ситуация может измениться еще сильнее - итальянский публицист, независимый журналист Раффаэлло Лорето сообщил в эфире радио Sputnik, что правые и евроскептики давно идут к поставленной цели.

"До выборов в Европарламент осталось пять месяцев, и с августа 2018 года все правые силы и евроскептики работают над тем, чтобы создать большой альянс, который бы выдвинул единого кандидата", - сказал собеседник.

Четыре прошедших года сильно изменили чаяния жителей Европы, уверен Лорето.

"В 2014 году были совершенно другие условия, а сейчас люди хотят перемен, люди хотят видеть новые лица и в особенности хотят смену политики Евросоюза и понятно, что действующий альянс социалистов и демократов, вроде Макрона и Меркель, на это не способны", - отметил Лорето.

Не стоит думать, что евроскептики – это обязательно "могильщики" ЕС. Вполне возможно, что они по-другому видят единство Европы.

"Евроскептики – это скептики по отношению к руководящему европейскому классу, который абсолютно потерял авторитет. Они хотят изменить Евросоюз в сторону более тесной экономической интеграции, но менее тесной экономической. У каждой страны есть партии евроскептиков и свои национальные видения", - объяснил эксперт.